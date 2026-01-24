Cayó Ryan James Wedding, exdeportista olímpico vinculado con homicidio de extranjero en el Mall del Indio, Medellín

El exatleta olímpico Ryan James Wedding, quien se habría convertido en uno de los hombres más peligrosos de la distribución de droga en América, quedó bajo custodia de las autoridades en México desde la tarde del pasado jueves, en medio de procedimientos en los que participaron autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Este hombre es señalado de participar en un homicidio dentro del Mall del Indio, en Medellín, el 31 de enero del año pasado. Wedding, de 34 años, era uno de los hombres más buscados del mundo y las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de dólares por quien diera información por su captura. Este exdeportista canadiense es investigado por liderar presuntamente una red de tráfico de cocaína y drogas sintéticas en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

Alias El Jefe, Jesse King, El Toro y Enemigo Público, como era conocido en el bajo mundo, tenía fuertes vínculos con Colombia e incluso habría aprovechado sus vínculos para perpetrar el asesinato de Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años, dentro de un restaurante de arepas del Mall del Indio, un hecho que, incluso quedó registrado en cámaras de seguridad. Este crimen, ocurrido a las 2:30 de la tarde de ese viernes, se habría dado porque Acevedo García, nacido en Terrebonne, en el estado de Quebec, Canadá, pero de padres colombianos, se habría convertido en un testigo clave del FBI desde 2023 en contra del proceso que lideraban Wedding y el exmecánico de ascensores, Andrew Clark.

La información que habría suministrado el colombo-canadiense, quien también habría formado parte de esta red criminal durante más de 10 años, permitió la captura de 13 integrantes de la organización, entre los que se encontraban dos colombianos, cuatro mexicanos, un uzbeko, un emiratí, un reconocido productor musical dominicano y cinco canadienses y estadounidenses. Entérese: En Colombia cayeron dos miembros de red narcotraficante dirigida por exdeportista olímpico de Canadá Tras estas capturas, registradas durante el segundo semestre de 2024 en México, Colombia, Estados Unidos y Canadá, Wedding habría dado la orden de asesinar a Acevedo García desde México, donde se encontraba oculto el expatinador olímpico desde 2015, bajo la protección del Cartel de Sinaloa.

¿Lo capturaron o se entregó?

Luego de que Wedding quedara en manos de la justicia estadounidense, el director del FBI, Kash Patel, expresó que “esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”. Además, extendió sus agradecimientos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a la agregada del FBI en México, sin dejar de lado a los funcionarios que abanderaron este operativo. En este mismo sentido se pronunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien aseguró que “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI: Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico convertido en presunto capo violento de la cocaína”.

El FBI anunció la captura del exdeportista olímpico Ryan James Wedding, quien, entre otros muchos delitos es investigado por el asesinato del colombo-canadiense Jonnathan Acevedo García, de 42 años, en un restaurante del Mall del Indio, oriente de Medellín. FOTOS: CORTESÍA

Sin embargo, comenzaron las confusiones en torno a la forma en la que el exdeportista quedó bajo disposición de la justicia, puesto que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Ómar García Harfuch, indicó que en medio de la presión de las autoridades, este canadiense se puso a disposición de la justicia. “Un canadiense que se entregó voluntariamente ayer (jueves) en la embajada estadounidense”, dijo el funcionario a través de sus redes sociales, lo que despertó toda clase de suspicacias sobre cómo terminó Wedding en manos de las autoridades estadounidenses. Le puede interesar: El historial criminal del exatleta olímpico que fue acusado por EE. UU. de ordenar el asesinato de testigo en el Mall del Indio en Medellín

“No volverá a ver la salida de la prisión”

Luego de que estuviera bajo custodia del FBI, este exdeportista fue trasladado a Los Ángeles, Estados Unidos, donde se le iniciarán procesos por nueve cargos, entre los que se encuentran los de narcotráfico y homicidio. Será presentado ante una corte federal de aquella ciudad de la costa oeste norteamericana, la cual lidera los procesos de esta organización criminal. Hace algunos meses, el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, había dicho que si Wedding “es declarado culpable, nunca volverá a ver la salida de una prisión”, anunciando lo que le espera a este hombre en el marco del proceso judicial que se le llevan en su contra.

Entre los que habían sido capturados por sus presuntos vínculos con esta organización criminal se encuentran los colombianos Carlos Alberto Peña Goyeneche y Felipe Andrés Pucceti Iriarte, a quienes capturaron el 31 de octubre de 2024 en Bogotá, en medio de operativos del FBI y la DEA, al parecer, luego de la información suministrada por el finado Acevedo García. Peña Goyeneche se presentaba como un empresario del sector minero que exportaba carbón y metales mediante estructuras multinacionales, pero también se le investigaba por ser presuntamente el mensajero, mediante su empresa, en la entrega de los narcóticos. Así mismo, Pucceti Iriarte, conocido como el alias de Lala Kid, sería quien coordinaría el envío de la droga desde Colombia a los sitios donde operaba esta red criminal.

Wedding en su participación en los juegos olímpicos de invierno de Salt Lake City, en 2002, terminando en el puesto 24 de las justas. Fue su única participación. FOTOS: CORTESÍA