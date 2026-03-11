Cinco personas afectadas por humo en incendio de bodega en Medellín

Durante la tarde de este miércoles 11 de marzo se registró un incendio estructural en la carrera 52 con calle 29 de Medellín, esto en el barrio Guayabal.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la conflagración se originó en una bodega del sector, a la que de inmediato asistieron tres tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín para contener el fuego.

A raíz de esto, cinco personas resultaron lesionadas por inhalación de humo, quienes fueron atendidas por personal de la Secretaría de Salud del Distrito.

El incendio ya fue controlado en su totalidad y por el momento se desconoce la causa que pudo generar el incidente.