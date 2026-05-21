Hombre fue condenado en Estados Unidos a 30 años de cárcel por delitos sexuales contra menores en Medellín

Pedirle fotos sexuales a una menor de 14 años de edad hará que el mexicano-estadounidense Ramón Arellano Sandoval probablemente muera tras las rejas. Todo porque un tribunal de la Florida condenó a este hombre, de 65 años, a 30 años de prisión por los delitos de abuso sexual y explotación sexual de menores de edad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que “el condenado sostuvo intercambio de varios mensajes de texto y video con una menor de 14 años de Medellín. A pesar de conocer su edad, la presionó de forma reiterada para la producción de material sexual explícito”.

Arellano Sandoval, quien estaba radicado en Nashville, Tennessee, era propietario de un reconocido club nocturno latino de esta localidad y en su momento ejerció como promotor de peleas de boxeo entre la comunidad latina de este estado. Entérese: Gracias a llamada ciudadana, capturaron a gringo en Medellín que estaba con una menor de edad Sin embargo, en 2024 se habría puesto en contacto a través de redes sociales con una joven de 14 años de Medellín, a quien le ofreció dinero a cambio de que le enviara material sexual en fotos y videos, consignándole los montos a través de casas de giros y plataformas electrónicas.

Lo que agravó su situación es que las autoridades confirmaron que estas solicitudes se hicieron pese a que la víctima le había dado a conocer su edad real. Mediante una denuncia, El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami empezaron las investigaciones y procedieron con su captura en la principal ciudad del estado de la Florida el año pasado. Le puede interesar: Aeropuerto de Rionegro ya suma este año 14 extranjeros inadmitidos por alertas de turismo sexual El pasado 19 de marzo, una corte del estado de la Florida lo declaró culpable de los delitos cometidos contra esta menor de edad y este miércoles se confirmó la sentencia de 30 años, la cual ya se había tenido conocimiento de manera previa en esa ocasión.

“Cero impunidad: quien venga a Medellín a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena incluso fuera del país”, señaló el mandatario. Con este caso, ya son 10 las sentencias de ciudadanos extranjeros que están implicados en delitos sexuales contra menores en la ciudad, en medio de una ofensiva que comenzó en 2024.

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