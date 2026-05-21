Hombre metió su Cybertruck a un lago para probar el “Modo Vadeo” y terminó arrestado

Un hombre fue detenido el lunes 18 de mayo en Grapevine, Texas, Estados Unidos, después de conducir de manera intencional una Tesla Cybertruck hacia el lago Grapevine para probar la función “Modo Vadeo” del vehículo.

El incidente ocurrió en la rampa para botes del parque Katie’s Woods, donde la camioneta quedó parcialmente sumergida y sin capacidad de movimiento. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir reportes de un vehículo dentro del agua y posteriormente arrestaron al conductor por operar en una zona cerrada y por infracciones relacionadas con normas de seguridad acuática.

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El Departamento de Policía de Grapevine identificó al conductor como Jimmy Jack McDaniel. Según reportes citados por NBC5, KDFW y CBS News Texas, el hombre aseguró a los agentes que había realizado maniobras similares “varias veces antes sin incidentes”.

De acuerdo con las autoridades, McDaniel ingresó deliberadamente al lago utilizando el sistema “Wade Mode” o “Modo Vadeo”, una función incluida en la Tesla Cybertruck que permite circular por cuerpos de agua poco profundos, como arroyos o ríos.

Las imágenes del incidente fueron difundidas posteriormente en redes sociales. En los videos se observa a la camioneta intentando avanzar mientras comienza a llenarse de agua. El conductor y los pasajeros abandonaron el vehículo a través de una de las ventanas antes de que el interior quedara inundado.