Construcciones ilegales e invasión del espacio público no se detienen en el corregimiento San Cristóbal de Medellín

En un nuevo operativo para controlar construcciones ilegales, la Alcaldía de Medellín intervino el sector La Divisa, en el corregimiento San Cristóbal, donde desmontó varias edificaciones levantadas sin autorización en un predio público de propiedad del Distrito.

Le recomendamos leer: Autoridades hicieron operativo “anti-invasión” en el cerro de Las Tres Cruces en Medellín, ¿qué encontraron?

En concreto, las autoridades ejecutaron seis remociones y le pusieron sello de suspensión a una obra que avanzaba sin licencia en una zona no apta para edificar.

El lote recuperado mide 17.798 metros cuadrados —equivalente a cerca de la mitad del Centro Administrativo La Alpujarra— figura en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con destinación a uso público proyectado y esto significa dos cosas: que posee restricciones que prohíben cualquier tipo de construcción y que se debe emplear idealmente para zonas verdes o hacer un parque.

La operación oficial, en la que participaron la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Policía Nacional, la Personería y la Corregiduría de San Cristóbal, se dirigió igualmente a recopilar información sobre otras 78 construcciones en el mismo sector que estarían incurriendo en posibles infracciones urbanísticas. Sobre varias de ellas ya había informes técnicos previos y eso sería evidencia que de manera reiterada han sido objeto de una ocupación irregular.

“Este no es solo un tema de normas, estamos hablando de la protección de la vida. Cuando alguien construye sin permisos con deficiencias constructivas, pone en riesgo su propia seguridad y la de sus vecinos. Por eso, seguimos actuando en el territorio, esto no es un hecho aislado”, apuntó el subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo.