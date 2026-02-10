Continúan controles a propaganda electoral en calles de Medellín, ¿cuántos elementos se han retirado?

La Alcaldía de Medellín anunció el avance en la verificación y regulación de la propaganda electoral con operativos de control y seguimiento. En el marco de estas acciones, se identificaron 12 elementos de propaganda instalados sin autorización, los cuales fueron remitidos a inspecciones de Policía y al Consejo Nacional Electoral para el respectivo trámite sancionatorio y retiro. Lea también: Niños de Medellín se convierten en guardianes del medio ambiente Las intervenciones se concentraron en corredores de alta circulación y puntos priorizados por ocupación irregular del espacio público. Según detalló el Distrito, hasta la fecha se han recibido 70 solicitudes de instalación de publicidad política por parte de partidos y movimientos, de las cuales 51 han sido resueltas. De las solicitudes evaluadas, 48 fueron aprobadas tras cumplir con los requisitos técnicos y legales, mientras que tres fueron negadas por inconsistencias en la documentación. Lea también: “La tasa de seguridad sigue en firme”: Gobernación de Antioquia defiende su cobro y destaca recaudo del 62% Las autoridades recordaron que toda propaganda autorizada debe exhibir de manera visible el número de la resolución que permite su instalación. Además, las solicitudes incompletas deben corregirse en un plazo máximo de tres días; de lo contrario, se podrá declarar el desistimiento tácito y el interesado deberá iniciar nuevamente el proceso. La Administración Distrital aseguró que el objetivo es proteger el espacio público y asegurar el cumplimiento de la ley durante el proceso electoral. Estos lineamientos buscan evitar la proliferación de elementos irregulares y garantizar condiciones de equidad para todas las campañas, aparte de combatir la contaminación ambiental que pulula por estas fechas de cuenta de las campañas políticas y politiqueras. Lea también: “Los antioqueños viven mejor desde que Petro es presidente”: Verónica Estrada, candidata a la Cámara por Antioquia “Estamos garantizando un proceso electoral ordenado, transparente y respetuoso del espacio público. La ciudad avanza en un ejercicio técnico y riguroso de revisión de solicitudes, acompañando a los movimientos políticos para que cumplan la norma y evitando la saturación indebida del espacio público”, señaló el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez. El Distrito comentó que las acciones de control continuarán de manera sostenida en las 16 comunas y los cinco corregimientos. Las autoridades mantendrán la verificación de elementos instalados, acompañamiento a partidos y movimientos, y la remisión a las autoridades competentes de cualquier irregularidad detectada.