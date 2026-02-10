Continúan controles a propaganda electoral en calles de Medellín, ¿cuántos elementos se han retirado?

La Alcaldía de Medellín anunció el avance en la verificación y regulación de la propaganda electoral con operativos de control y seguimiento.

En el marco de estas acciones, se identificaron 12 elementos de propaganda instalados sin autorización, los cuales fueron remitidos a inspecciones de Policía y al Consejo Nacional Electoral para el respectivo trámite sancionatorio y retiro. Las intervenciones se concentraron en corredores de alta circulación y puntos priorizados por ocupación irregular del espacio público.

Según detalló el Distrito, hasta la fecha se han recibido 70 solicitudes de instalación de publicidad política por parte de partidos y movimientos, de las cuales 51 han sido resueltas. De las solicitudes evaluadas, 48 fueron aprobadas tras cumplir con los requisitos técnicos y legales, mientras que tres fueron negadas por inconsistencias en la documentación. Las autoridades recordaron que toda propaganda autorizada debe exhibir de manera visible el número de la resolución que permite su instalación. Además, las solicitudes incompletas deben corregirse en un plazo máximo de tres días; de lo contrario, se podrá declarar el desistimiento tácito y el interesado deberá iniciar nuevamente el proceso.