¡Este dato le interesa! Abren nueva postulación para mejoramientos de vivienda en Medellín

La convocatoria estará habilitada entre este miércoles 21 y el próximo 23 de enero. Los ciudadanos podrán habilitarse y postularse presencialmente en las oficinas del Isvimed, de la sede del barrio Velódromo, ubicada en la calle 47D #75-240.

  • Adelante un grupo de postulantes esperan para entregar sus documentos. Atrás, una de las beneficiarias del programa. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de una nueva jornada de postulaciones para acceder al Subsidio Distrital de Mejoramiento de Vivienda, en la capital antioqueña.

Requisitos para acceder al Subsidio de Vivienda en Medellín

Según detalló el Distrito, la convocatoria está dirigida a familias en situación de vulnerabilidad social y económica, con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $8 millones.

La convocatoria estará habilitada entre este miércoles 21 y el próximo 23 de enero. Durante estos tres días, los ciudadanos podrán habilitarse y postularse de manera presencial en las oficinas del Isvimed, de la sede del barrio Velódromo, ubicada en la calle 47D #75-240.

La atención a la ciudadanía se hará en jornada continua desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Estrategia “Vivir Mejor”: ¿Cómo funciona el crédito y el subsidio?

De acuerdo con la administración distrital, los hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales continuarán recibiendo el 100% del subsidio de mejoramiento de vivienda. En tanto, las familias con ingresos entre dos y cuatro salarios podrán acceder a la estrategia Vivir Mejor, que combina crédito y subsidio.

Alianzas financieras para duplicar el monto del subsidio

Una vez habilitados, los interesados deberán solicitar un crédito con entidades aliadas como CrediAntioquia, Confiar Cooperativa Financiera y Comfama. Si el crédito es aprobado, la Alcaldía de Medellín entregará un subsidio equivalente al valor del préstamo, lo que permitirá duplicar el monto del mejoramiento. Por ejemplo, un crédito de $10 millones será acompañado por un subsidio de igual valor, para un mejoramiento total de $20 millones.

Documentación y lugar de postulación presencial

Los requisitos y condiciones para acceder a este beneficio están disponibles en el sitio web www.isvimed.gov.co, y la documentación deberá presentarse de manera física durante la jornada de postulación.

Esta convocatoria hace parte de las estrategias del Distrito para reducir el déficit cualitativo de vivienda en la ciudad y mejorar las condiciones estructurales y sanitarias de los hogares.

Según la directora del Isvimed, Valentina Aguilar Ramírez, “con el subsidio de mejoramiento de vivienda no solo intervenimos pisos, cocinas o paredes; también fortalecemos el bienestar de las familias, reconstruimos sueños y transformamos vidas”.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse al Isvimed en 2026?
La convocatoria actual es relámpago: solo estará abierta desde este miércoles 21 hasta el viernes 23 de enero de 2026.
¿De cuánto es el subsidio para mejoramiento de vivienda?
Hogares con ingresos menores a 2 salarios mínimos reciben el 100% del subsidio. Familias con hasta 4 salarios mínimos pueden duplicar créditos de hasta $10 millones mediante el subsidio distrital.
¿Qué arreglos cubre el subsidio de mejoramiento?
El beneficio se aplica para intervenciones en pisos, cocinas, baños y paredes, además de mejoras estructurales y sanitarias que reduzcan el déficit cualitativo de la vivienda.
