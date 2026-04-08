Estos son los cuatro presuntos implicados de corrupción en el Área Metropolitana que están listos a ‘cantar’

Pocas veces ocurre que cerca de la mitad de los implicados en un proceso penal busquen confesar para obtener beneficios. Es lo que está sucediendo con el caso por presunta corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí durante la pasada administración.
Le recomendamos leer: Se reanuda juicio en caso del Área Metropolitana: dos más de la red de Daniel Quintero hablarían
Ya dentro de ese caso había una persona a la que le habían avalado un principio de oportunidad y otra pendiente de un visto bueno, y en la mañana de ayer el abogado de una más manifestó que está siguiendo el igual camino.
Es importante recordar que las primeras capturas de ese caso se produjeron en octubre de 2025. Fueron las de Misael Cadavid, entonces gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí; Elkin de Jesús González, jefe de la misma agrupación, y María Yaneth Rúa, una profesional del AMVA.
A los dos primeros la Fiscalía los imputó por presunto peculado, mientras que a ella le agregó interés indebido en celebración de contratos. Por orden del juez, Cadavid y Rúa fueron cobijados con medida intramural, mientras que González siguió en libertad.
Luego, en una segunda tanda, en enero pasado, fueron imputados el exdirector del Área, Juan David Palacio (interés indebido en contratos y peculado por apropiación); las ex subdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya (presunto interés indebido en contratos), y Juan Alberto Cardona, que ha sido contador y tesorero de los bomberos de Itagüí (falsedad en documento privado), pero ninguno quedó tras las rejas.
En las últimas audiencias, hasta el 4 de marzo, los abogados de varios plantearon sus argumentos para sustentar una petición de nulidad del proceso y la idea era que siguieran este 8 de abril.
Sin embargo, en los primeros minutos de la diligencia que comenzó a las 8:40 a.m., el abogado Emmanuel Goldstein, que defiende a María Yaneth Rúa, informó que esta está aspirando a que la Fiscalía y, posteriormente, un juez de garantías le acepten una petición de principio de oportunidad que instauraron el lunes. Igualmente, Magda Sofía Ramírez, la nueva fiscal asignada a este proceso en reemplazo de Rodolfo Esteban Sánchez, informó que González está pendiente del aval de un juez de garantías y el abogado Juan José Ospina indicó que Cadavid, su poderdante, ya goza de libertad por haber recibido el visto bueno en un proceso similar.
Además, le sugerimos ver: Contraloría de Antioquia reabrirá investigaciones a contratos en el Área Metropolitana durante la era Quintero