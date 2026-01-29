EPS tienen asfixiado al Hospital Carisma en Medellín: el personal recurrió a los “gota a gota” para poder pagar el arriendo

La crisis de salud tiene golpeada a toda la red hospitalaria, el más reciente caso se reportó en la E.S.E Hospital Carisma, donde las EPS tienen asfixiadas las finanzas del centro de salud por una deuda de aproximadamente $4.000 millones, lo que ha derivado en la falta de pagos en la quincena del mes de enero, la prima del mes de diciembre y las cesantías.

EL COLOMBIANO conversó con Juan Camilo Vélez, auxiliar administrativo del hospital, quien afirmó que la situación se ha vuelto insostenible.

“Hay más o menos 160 afectados. A mí, tranquilamente, me pueden deber por ahí $9 millones. La afectación es total”, indicó Vélez.

El auxiliar también expresó que, al igual que el Hospital San Rafael de Itagüí, el personal médico no ha tenido con qué pagar arriendo e incluso han recurrido a los “gota a gota”.

“Mi esposa no está trabajando y estamos como le pasó en estos días a los otros hospitales, sin pagar arriendo, venimos de una época decembrina donde los gastos sin querer aumentan, además, la temporada escolar con los niños. Estamos estallados, haciendo préstamos en diferentes partes. Estamos dándole el “papayaso” a los llamados “gota a gota”, porque la verdad no tenemos recursos”, concluyó.

Si bien el hospital ha gestionado para solventar la crisis, la situación sigue siendo crítica.

“No somos ajenos a esta crisis tan difícil que estamos padeciendo todas las instituciones del sector de la salud. Es importante aclarar que lo que ocurrió con los kits de aseo fue el año pasado, buscando iniciativas para resolver la situación social que viven los pacientes que nosotros atendemos en el Hospital Carisma y resultó de una iniciativa de los propios empleados con los que se acordó que se donarían estos kits, los familiares que los podían comprar los compraban, y quienes no, se los donábamos”, explicó a este medio, la gerente del centro de salud, Dora Raquel Arcia.

El personal de salud realizó una petición a la institucionalidad para que se pongan al día con la deuda. La gerencia indicó que, por el momento, la millonaria deuda la tienen con todas las EPS, especialmente con las intervenidas por el Gobierno Nacional como Savia Salud, con quien ya están conciliando para saldar la cartera.