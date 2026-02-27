Cada vez hay menos lugares para nacer en Medellín: Clínica del Prado cerrará 30 camas

Cada vez hay menos lugares donde se puede nacer en Medellín, puesto que la Clínica del Prado, uno de los principales centros asistenciales de la ciudad en esta rama, anunció que cerrará 30 camas de ginecobstetricia por cuenta de la crisis de la salud que se vive en el país.
Mediante un comunicado de prensa, el Grupo Quirosalud, entidad que administra este centro asistencial, anunció que con esta medida se buscan optimizar los recursos con los que actualmente cuenta este hospital, por lo que reducirá en un 50% su capacidad actual.