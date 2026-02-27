x

Cada vez hay menos lugares para nacer en Medellín: Clínica del Prado cerrará 30 camas

Este, que es uno de los principales centros asistenciales para los partos en Medellín, anunció esta medida por culpa de la crisis de la salud. En la última década se han cerrado más de 200 camas.

  • Los servicios para la atención de madres gestantes y los servicios posteriores de la Clínica del Prado se verán afectados por esta crisis. FOTO: ESTEBAN VANEGAS LONDOÑO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 8 horas
Cada vez hay menos lugares donde se puede nacer en Medellín, puesto que la Clínica del Prado, uno de los principales centros asistenciales de la ciudad en esta rama, anunció que cerrará 30 camas de ginecobstetricia por cuenta de la crisis de la salud que se vive en el país.

Mediante un comunicado de prensa, el Grupo Quirosalud, entidad que administra este centro asistencial, anunció que con esta medida se buscan optimizar los recursos con los que actualmente cuenta este hospital, por lo que reducirá en un 50% su capacidad actual.

“Esta medida responde exclusivamente a la necesidad de enfrentar la crisis financiera institucional, optimizando el uso de los recursos disponibles y priorizando aquellas áreas críticas que permiten garantizar la atención oportuna y segura de nuestras pacientes”, expresó esta entidad mediante un comunicado.

Ante esto, también se informó que esta medida no afectará las atenciones de urgencias obstétricas y partos para los pacientes de las entidades con las cuales se tiene convenio, al igual que los casos de mayor complejidad en este tema.

Adicionalmente se anunció que para que los traumatismos sean menores, se hará una articulación con el resto de la red hospitalaria para establecer los protocolos de atención, según los requerimientos de cada paciente.

Esta reducción se mantendrá de acuerdo a los cambios que se vayan presentando tanto de la Clínica del Prado como en el sector salud en general. “La medida será evaluada periódicamente, con el objetivo de restituir progresivamente la capacidad instalada, cuando las condiciones financieras lo permitan”, señalaron.

Según la Agremiación de Médicos de Colombia (Promédicos), esta decisión provocará que 15 ginecólogos, seis pediatras y tres anestesiólogos deban salir de esta institución, afectando además la estabilidad laboral de estos profesionales.

Lo ocurrido con este centro asistencial sigue dejando en evidencia el complejo panorama que se está viviendo en el panorama natal de la ciudad, que desde 2013 ha visto cerrar más de 200 camas, principalmente por culpa de la crisis hospitalaria.

Esto ocurre en medio del proceso en el que Antioquia es un departamento con un tendiente decrecimiento en la cantidad de los nacimientos. En 2024 se registraron 52.171 partos, de los cuales 17.824 ocurrieron en Medellín, un 12% de los nacimientos ocurridos en 2023.

