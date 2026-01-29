A terminar de estudiar: ampliarán cupos para que las mujeres regresen a los salones en Medellín

Las mujeres de Medellín que tuvieron que abandonar la primaria, el bachillerato o sus estudios postsecundarios tendrán la oportunidad de regresar a las aulas con apoyo oficial.
Esta es la meta de un programa abierto por la Secretaría de las Mujeres de Medellín, entidad desde donde se hizo un llamado a las mujeres para que se postulen y aprovechen una ampliación de cupos aprobada para este año.
Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, explicó que la estrategia se llama Escuela Encuentra a las Mujeres y está dirigida especialmente a aquellas mujeres que por condiciones de vulnerabilidad tuvieron que salirse de los salones, bien sea en primaria, bachillerato o cualquier otro tipo de formación postsecundaria.
Para lograr que culminen su formación, la Alcaldía no solamente les brinda apoyo en asuntos como transporte y alimentación, sino que les da asesoría personalizada para que puedan vencer los obstáculos particulares que les han surgido en sus vidas.
“En 2025 les garantizamos transporte, alimentación, atención psicológica, asesoría jurídica y cátedra de género”, explicó la funcionaria, enfatizando en que la convocatoria para este año está abierta para todas las mujeres adultas y en extraedad.