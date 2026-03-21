De sombrío edificio de juzgados a galería de arte: la historia del Palacio Nacional

Por muchos años, en el Palacio Nacional funcionó una especie de Big Ben a lo paisa. La anécdota la cuenta el redactor Pedro Nel Córdoba en un artículo publicado en este periódico en 1972, año en el que el edificio ya comenzaba a jugarse su supervivencia.
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Dentro de los muchos entes que alojó el Palacio estuvo el Cuerpo de Bomberos de Medellín, que aprovechó la altura de la edificación —por mucho tiempo una de las más grandes en el horizonte urbano de Medellín— para instalar unas bocinas en una de sus torres.
“Cuatro enormes cornetas enfocaban sus bocas hacia los cuatro puntos cardinales. Solo se utilizaba para dos cosas: anunciar los incendios y dar las doce horas de cada día. Nadie ponía en duda que cuando sonaba era el mediodía. Las gentes tenían plena confianza en ellas, tanto como los ingleses al famoso Big-Ben colocado en la Torre de Londres. La gente podía tener su reloj en buenas condiciones, pero solo creía en la hora de la sirena. Cuando esta sonaba se escuchaba con mucha nitidez no sólo en la periferia sino en los municipios vecinos”, narró el periodista.
Pese a que por largo tiempo el sonido se convirtió en parte de un ritual de la vida cotidiana de la ciudad, el crecimiento del Centro terminó anulando su alcance y relegando a una bodega las famosas cornetas.
Aunque con el paso de las generaciones el recuerdo fue quedando en el olvido, este ilustra una de las múltiples caras del Palacio Nacional, una de las joyas de la arquitectura de Medellín próximas a cumplir 100 años, que ha servido para todo: oficinas públicas, juzgados, comando de Policía y hasta centro comercial con galería de arte.