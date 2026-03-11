Personas invierten más en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia; creció 60% en 2025

En medio de un nuevo ciclo electoral, el gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Andrés Restrepo, reconoce que los comicios suelen introducir episodios de volatilidad en los mercados financieros.
Según el directivo, tanto los resultados electorales como las encuestas suelen mover el apetito de los inversionistas, especialmente en el mercado accionario. Sin embargo, señala que los inversionistas de largo plazo siguen valorando los fundamentos institucionales del país.
“Los años de elecciones siempre son años de volatilidad para los mercados financieros, específicamente para la Bolsa. Pero los valores institucionales de Colombia y la democracia siguen siendo el factor más importante para los inversionistas de largo plazo”, explicó.
