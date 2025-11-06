Condenaron a docente por abusar sexualmente de la exseñorita Bogotá, María Camila Correa, cuando era niña

El juez noveno del Circuito de Cali emitió una sentencia condenatoria contra Farley José López Henao, luego de ser hallado culpable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado contra la exseñorita Bogotá 2021, María Camila Correa Montalvo.

Según conoció W Radio, los hechos se presentaron en mayo de 2008, cuando la víctima tenía 12 años y estaba cursando cuarto de primaria en un colegio de Cali, Valle del Cauca.

La alumna, quien se encontraba en las fiestas patronales de la institución, había sido vulnerada cuando López, quien en ese tiempo figuraba como docente, le pidió que llevara unos materiales a un cuarto detrás de un teatro de la institución, mismo lugar en donde la tomó del brazo para luego hacer tocamientos indebidos.

En 2010, dos años después, se inició un proceso penal contra el docente, quien fue señalado por evidencias que demostraban que hubo indicios de soledad en el lugar donde ocurrió el abuso y por su comportamiento posterior con la entonces menor de edad.

Juan Felipe Criollo, abogado de la exreina, dijo al medio citado que el testimonio de ella “fue consistente y perduró en el tiempo, pues durante el mismo fueron palpables los sentimientos que la víctima mantuvo hasta su adultez, los cuales tuvieron su génesis en mayo de 2008 como consecuencia de los actos desplegados por el acusado”.

Esto se debe a que María Camila, tras el abuso, presentó traumas y/o secuelas que deterioraron su salud mental por haber vivido un flagelo contra su intimidad y honra.

“Hoy en día, después de tantos años, la justicia llega, pero genera un pequeño alivio en el alma de María Camila y de su familia”, concluyó su apoderado a W Radio. El monto de la sentencia se dará a conocer el 2 de febrero de 2026. En el primer trimestre de 2025, Bogotá registró alrededor de 2.404 alertas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en entornos escolares o educativos.

