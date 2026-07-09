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Familia de antioqueña desaparecida en México pide ayuda para localizarla

El último contacto con Mónica Núñez fue el domingo pasado, tras pedir un vehículo por aplicación para retornar a su casa después de una celebración en casa de una amiga.

  • Mónica Núñez había emigrado hacia México hace un año, tras la invitación que le hizo una amiga. FOTO: CORTESÍA
    Mónica Núñez había emigrado hacia México hace un año, tras la invitación que le hizo una amiga. FOTO: CORTESÍA
  • Mónica era una admiradora verviente de la cultura y la música mexicana, según relata su hija. FOTO: CORTESÍA
    Mónica era una admiradora verviente de la cultura y la música mexicana, según relata su hija. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Desesperados se encuentran los familiares de la antioqueña Mónica Núñez, quien lleva más de cuatro días en México declarada como desaparecida por ellos.

Le recomendamos leer: Las seis colombianas que estaban desaparecidas en México fueron rescatadas, según anunció el presidente Petro

Ximena Moreno Núñez relata que su madre, una mujer de 38 años, es técnica en recursos humanos y su último trabajo en Medellín había sido dentro de un call center encargado de cobrar cartera para una empresa reconocida. Pero hace un año decidió emigrar hacia el país centroamericano en busca de mejores oportunidades laborales.

“Ella conoció a una amiga que le dijo que se fueran a vender tacos, pero no se entendieron y luego se encontró con un amigo que le propuso empezar a trabajar en una oficina donde hacían préstamos”, le contó Ximena a EL COLOMBIANO.

Siempre mantenía contacto por videollamada con los allegados que residen en el barrio Campo Valdés, en el nororiente de Medellín, incluida su hija y sus papás, que son adultos mayores.

Por eso, el sábado pasado se enteraron de que iba a salir a visitar a una amiga de nombre Samanta en la calle Los Olivos, Cerro del Judío, en la alcaldía Magdalena Contreras.

“Durante su estancia estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente, mi madre decidió regresar a su domicilio, ya que iba acompañada de su perrita, una criolla de color negro, la cual porta un collar color rosa con la información de contacto de mi madre”, expuso Ximena.

Para retornar a su casa, Mónica pidió un servicio de Uber desde su teléfono celular. Se sabe que el vehículo que la recogió era de color negro.

“Se supone que el destino era su domicilio; sin embargo, desconocemos si realmente llegó o si el conductor la dejó en algún otro lugar”, apuntó la hija.

Lo último que se ha sabido de ella es que aproximadamente a las 4:00 a. m. de ese domingo, 5 de julio, le hizo una llamada a un primo que vive en España y ahí este vio que estaba dentro de un carro en compañía de aproximadamente tres hombres.

Luego, esta habría publicado un estado en redes sociales donde aparecía con esas mismas personas.

Mónica era una admiradora verviente de la cultura y la música mexicana, según relata su hija. FOTO: CORTESÍA
Mónica era una admiradora verviente de la cultura y la música mexicana, según relata su hija. FOTO: CORTESÍA

“El conductor del vehículo se identificó como José, de complexión media a robusta, tez morena y portaba una gorra de la marca Coach. Desconocemos la identidad de los demás acompañantes, así como el color y las placas del vehículo. Hasta ese momento, mi madre seguía acompañada de su perrita”, añadió Ximena, quien detalló que la última ubicación registrada de Mónica en la aplicación Encontrar (iPhone) fue en San Isidro 15, Cuautitlán Izcalli, cerca de un OXXO.

En medio de la búsqueda, Ximena, de 20 años, ha hecho contacto tanto con las autoridades mexicanas como con la embajada de Colombia en esa nación centroamericana y le solicitó a la Interpol que expida una circular amarilla, un tipo de alerta que se utiliza para localizar a personas desaparecidas o para ayudar a identificar a alguien que no puede revelar su identidad.

Ante la pregunta de si se conocía de alguna amenaza o de expresiones de Mónica que hicieran pensar que temiera por su vida o integridad, Ximena indicó que había comentado sobre un altercado con un compañero a raíz de que este había ido a reclamar de manera intempestiva y violenta la moto en la que salían a hacer los cobros a los deudores, y los jefes se pusieron del lado de este.

También, en días pasados habría puesto en su estado que si le ocurría algo, cuidaran a su hija.

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“En particular, solicito que se dé seguimiento a sus jefes o superiores laborales y que se investigue a las personas pertenecientes a la ruta donde ella realizaba los cobros, así como a cualquier persona con la que tuvo contacto recientemente, con el fin de obtener información que contribuya a su pronta localización”, puntualizó Ximena.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuándo fue vista por última vez Mónica Núñez en México?
La última comunicación conocida de Mónica Núñez ocurrió hacia las 4:00 a. m. del domingo 5 de julio. En ese momento llamó a un primo que vive en España, quien la vio dentro de un vehículo en compañía de tres hombres. Después de ese contacto no se volvió a tener información sobre su paradero.
¿Cuál fue la última ubicación registrada del celular de Mónica Núñez?
La última ubicación conocida del teléfono de Mónica Núñez fue registrada mediante la aplicación Encontrar de iPhone en San Isidro 15, en Cuautitlán Izcalli, cerca de un establecimiento OXXO. La noticia no indica si ella llegó voluntariamente a ese lugar ni qué ocurrió después.
¿Qué saben las autoridades sobre el vehículo en el que fue vista por última vez?
Según el relato de su familia, el conductor se identificó como José, tenía contextura media a robusta, tez morena y llevaba una gorra de la marca Coach. No se conocen las placas, el modelo ni el color del vehículo en el que fue vista por última vez junto a otras tres personas.
¿Qué gestiones ha realizado la familia para encontrar a Mónica Núñez?
La familia ha establecido contacto con las autoridades mexicanas y con la Embajada de Colombia en México. Además, solicitó a Interpol la expedición de una circular amarilla, un mecanismo internacional utilizado para ayudar a localizar personas desaparecidas.
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