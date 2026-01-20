Deudas también asfixian al hospital Alma Máter: apenas pagaron la prima de diciembre, pero siguen deudas con trabajadores y proveedores

La crisis financiera que golpea a la red hospitalaria de Antioquia tuvo un nuevo episodio de tensión esta semana en el Hospital Alma Máter de Antioquia. Tras un plantón realizado por los trabajadores en la avenida Carabobo, las directivas de la institución informaron que, gracias a unos giros recientes de la Adres y algunas EPS, se logró pagar la totalidad de la prima de diciembre y el salario a los empleados que devengan hasta cuatro millones de pesos.
Sin embargo, la solución es parcial. El personal médico y administrativo cuyos honorarios superan este monto aún permanece a la espera de que lleguen nuevos recursos en el transcurso de la semana para ponerse al día con sus obligaciones. La protesta, marcada por arengas, pancartas y megáfonos, no solo reclamaba por los sueldos atrasados, también por la escasez de insumos básicos como analgésicos, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes.