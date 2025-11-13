EL COLOMBIANO y la Universidad EIA se unen en Diálogos de alto nivel: “Desafíos de la democracia y sus instituciones”; así puede participar

El Grupo EL COLOMBIANO y la Universidad EIA invitan este próximo 19 de noviembre al evento Diálogos de alto nivel “Desafíos de la democracia y sus instituciones”, en el que se abordará el papel de la academia, la empresa y los ciudadanos frente al futuro de Colombia.
El diálogo se llevará a cabo en tres bloques. El primero será la conferencia “El rol de las instituciones en las decisiones democráticas de Colombia en 2026” en el que el exprocurador General de la Nación, Fernando Carrillo, conversará con la expresidenta de Proantioquia, María Bibiana Botero.