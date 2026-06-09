Se necesitan donantes: un llamado de la Clínica Las Américas para salvar 300 vidas

Donar sangre una vez no es suficiente. Este es el mensaje que busca impulsar una campaña adelantada por la Clínica Las Américas que tendrá esta semana una donatón en Medellín. Según señaló la red Auna, que incluye a esa clínica, la meta es convertir la donación de sangre en un hábito recurrente. En contexto: Antioquia enfrenta escasez de sangre: Clínica Somer hace llamado a la comunidad “Hoy el reto no es solo que más personas donen, sino que vuelvan a hacerlo. Cada donante recurrente ayuda a garantizar la disponibilidad de sangre para pacientes que la necesitan de manera urgente y permanente. Donar sangre es un acto sencillo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó Luisa Fernanda Valencia Valbuena, directora técnica del Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna.

Según alertó la clínica, la distancia entre las unidades de sangre que requiere el sistema hospitalario del país y las que entregan los donadores sigue siendo muy grande.

Cifras de donación voluntaria en Colombia y Antioquia

Por ejemplo, mientras en el último año el Instituto Nacional de Salud (INS) registró cerca de 997.115 donaciones, el sistema de salud del país requería cerca de 1,6 millones de unidades. Lea también: Donaciones de sangre en Antioquia cayeron un 25%: hospitales podrían dejar de atender emergencias No obstante, el panorama es de optimismo, dado que el país ha venido incrementando ostensiblemente esas donaciones. La clínica anotó, también de acuerdo a datos del INS, que mientras en 2014 cerca del 78% de las donaciones eran voluntarias, en 2024 ese porcentaje ya era del 93,8%. Ese comportamiento también ocurrió en la Clínica Las Américas, en donde mientras en 2021 la donación voluntaria era de solamente el 25%, el año pasado ya era del 55%.

En ese último año, acotó Auna, la clínica tuvo 22.056 unidades de glóbulos rojos, plasma y plaquetas obtenidos a partir de donaciones, lo que permitió salvar la vida de casi 4.500 pacientes. Como parte de la estrategia para impulsar la donación, Las Américas realizará este mes un evento que bautizó como el Donafest, cuyo encuentro más importante será este jueves 11 de junio. Siga leyendo: “Si no clausuramos camas, nos tocaría cerrarlo”: directora del Hospital Infantil Santa Ana en El Poblado Para esta jornada, que se realizará en la sede principal de la clínica ubicada sobre la Avenida 80, la meta es recolectar por lo menos 100 unidades de sangre en un mismo día, que permitirán salvar la vida de 300 pacientes. Finalmente, la clínica recordó que los requisitos más importantes para donar son tener entre 18 y 65 años, sentirse bien de salud, pesar más de 50 kilos, no haber consumido licor en las últimas 24 horas, no haber visitado zonas endémicas, no haber tenido infecciones recientemente, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos seis meses y no haber cambiado de pareja sexual en ese mismo periodo.

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