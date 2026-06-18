Todavía está a tiempo de ir a La Alpujarra si quiere donar sangre; la Gobernación de Antioquia lo invita

Hasta este viernes, 19 de junio, quienes quieran donar sangre podrán acercarse al puesto de recepción que fue habilitado por la Gobernación en los bajos de sus instalaciones en el Centro Administrativo La Alpujarra.

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Esta campaña se realiza con ocasión del Día Mundial del Donante de Sangre desde el pasado martes. Es auspiciada por la administración seccional, con el acompañamiento de los 12 bancos de sangre que integran la red departamental.

“La invitación a toda la comunidad es a donar; con cada donación de sangre podemos salvar hasta tres vidas y es fundamental porque nunca sabemos cuándo la podremos necesitar. Regalemos vida donando sangre”, dijo la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez.

Recordó que la donación voluntaria permite mantener reservas suficientes para responder a situaciones como accidentes de tránsito, cirugías de alta complejidad, tratamientos oncológicos, trasplantes y otras emergencias médicas que requieren transfusiones oportunas.

Pero además del beneficio que que representa la donación periódica para otros, también contribuye al bienestar del mismo donante.

De hecho, la recomendación es donar de forma regular: las mujeres pueden hacerlo cada cuatro meses y los hombres cada tres meses.

Actualmente, Antioquia registra una tasa de 13 donantes por cada mil habitantes en edad de donar, es decir con edades entre los 18 y los 65 años. Los grupos sanguíneos con mayor demanda en la red hospitalaria son O positivo y O negativo.

La necesidad del suero es continua. Por ejemplo, en diciembre pasado los bancos de sangre se declararon en emergencia por la crítica situación en sus existencias y la alta demanda por la temporada de fiestas.

La alerta se dio además al evidenciar que las donaciones de sangre bajaron en un 25%, por lo cual en ese momento la Cruz Roja afirmó que el año pasado fue uno de los años más difíciles para su banco de sangre.

A la presente campaña pueden acudir personas mayores de 18 años en un horario amplio que va de las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Quienes deseen donar deben tener entre 18 y 74 años, presentar documento de identidad, estar en buen estado de salud, no haber tenido gripa ni malestares en los siete días previos, tener pareja estable por más de seis meses y no haberse realizado tatuajes recientemente. Las personas extranjeras también pueden donar si cuentan con EPS en Colombia.

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