Charles Chapman respondió tras salir del equipo de Abelardo: “Nunca hablé en nombre del presidente electo”

El abogado Charles Chapman, quien hasta hace pocas horas integraba el equipo de empalme del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, publicó una carta en la que explicó su versión sobre la controversia que terminó con su salida de ese grupo de trabajo. En el documento, Chapman negó haber anunciado que la nueva administración expedirá un decreto para reglamentar el trabajo por horas y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto durante una entrevista concedida en el marco de un evento académico. “En ningún momento asumí la vocería del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme”, afirmó.

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“Nunca anuncié un decreto sobre trabajo por horas”

El abogado sostuvo que nunca habló en representación del presidente electo ni tenía autorización para hacerlo. En su carta explicó que siempre dejó claro al medio que lo entrevistó que no actuaba como vocero del nuevo Gobierno. “En ningún momento asumí la vocería del Presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme. Nunca tuve esa responsabilidad y siempre fui claro con el medio de comunicación Valora Analitik sobre ese particular. Tampoco afirmé que el nuevo Gobierno fuera a expedir un decreto para reglamentar el trabajo por horas”, señaló. La aclaración llega luego de que se generara una fuerte polémica por la interpretación de sus declaraciones sobre la aplicación de la reciente reforma laboral.

Chapman asegura que fue sacado de contexto

Según explicó, la entrevista fue realizada durante un congreso académico en el que participó como panelista y no tenía relación con las funciones que desempeñaba dentro del proceso de empalme. El abogado afirmó que, cuando conoció la publicación, advirtió que algunos titulares y afirmaciones no correspondían a lo que realmente expresó. “La entrevista se concedió en el contexto de un congreso académico en el que participé como panelista y que no guarda relación con mis actividades en el proceso de empalme”. Añadió que solicitó la corrección de la información y que el periodista reconoció los errores. “Cuando conocí la publicación, advertí que algunos titulares y afirmaciones no reflejaban lo expresado y solicitamos su corrección. El periodista se excusó y manifestó que haría los ajustes correspondientes. Cuento con los registros del chat en los que reconoce dichos errores”. Puede conocer: Petro prohíbe usar bases militares para la posesión de Abelardo de la Espriella, pero no puede

La discusión giró sobre la reforma laboral vigente

Chapman insistió en que sus comentarios tuvieron un carácter exclusivamente jurídico y se limitaron a explicar el alcance de la reforma laboral ya aprobada. Según indicó, la norma vigente ya contempla mecanismos para cotizar a la seguridad social por tiempo parcial. “Lo que expliqué fue un asunto estrictamente jurídico: la reforma laboral vigente incorporó la posibilidad de cotizar por tiempo parcial, figura que comprende modalidades como semanas, días u horas”. Por esa razón, rechazó que se atribuyera al gobierno electo una decisión que, según él, ya hace parte del ordenamiento jurídico. “Por ello, resulta improcedente atribuir al nuevo Gobierno una disposición ya existente, como malintencionadamente lo hacen desde el gobierno saliente”.

Charles Chapman.