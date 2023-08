Correa argumentó en la misiva que la coyuntura que afronta la ciudad debe resultar en la unión de diferentes fuerzas con miras a octubre próximo. “Si Federico Gutiérrez lidera las encuestas no es por sus méritos, sino por nuestra desunión”, fue una de las primeras afirmaciones de la misiva.

Correa también anotó que la ciudad está a tiempo de evitar que “la extrema derecha y la vieja política” vuelvan a gobernar a la ciudad. Consultado para más claridad frente al tema, le comunicó a este medio que la propuesta está dirigida a todos los aspirantes que no estén relacionados ni pertenezcan al uribismo ni al quinterismo.

Asimismo, Correa dijo que la idea es que, con los candidatos que acepten su idea, busquen la forma de llegar a consensos, pues él no pretende imponer nada.

Al respecto, Gutiérrez, avalado por el partido Creemos, sostuvo que se trata de una jugada que puede interpretarse como la guerra contra un solo candidato. Y agregó que él seguirá haciendo el llamado a la unidad y buscando soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Indicó que no está con aires de triunfalismo: “Nosotros no hemos ganado nada, vamos muy bien, se nota cariño de la gente por lo que hemos hecho, pero no hay nada ganado”.