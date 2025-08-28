EN FOTOS: Venteros informales salieron a protestar en Medellín

3 y 4
Mientras maduran proyecto de presupuesto, hoy Minhacienda radicará el proyecto de tributaria para recoger $26 billones.
Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.
Más de 5.000 personas asistieron a la inauguración del aeropuerto de Rionegro el 29 de agosto de 1985. Así fue cómo se logró destrabar.
Según la fiscalía local, este agresor, que tras cometer el crimen se quitó la vida, habría dejado un manifiesto y otras pistas en la cuales expresó su fanatismo por tiradores escolares y asesinos en masa.
Las imágenes del accidente en la Loma de Los Balsos, en Medellín, muestran la magnitud del siniestro que destruyó una camioneta blindada de la UNP del esquema de seguridad del precandidato Daniel Palacios y dejó nueve personas heridas.
