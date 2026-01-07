Marco Rubio reveló los tres pasos de EE. UU. para Venezuela tras captura de Maduro: “No queremos que caiga en el caos”

Luego de una audiencia en la que Marco Rubio tuvo que explicar al Congreso los planes de Estados Unidos para Venezuela, el secretario de Estado comentó en una rueda de prensa los tres pasos previstos para el país tras la captura de Nicolás Maduro.
Rubio es uno de los funcionarios de mayor confianza de Trump y uno de los que ha estado a la cabeza de la reciente intervención estadounidense en Venezuela. “No estamos improvisando”, aseguró Rubio a distintos periodistas en una sesión cerrada en el Capitolio.
Le puede interesar: Embajada de EE. UU. lanza advertencia por manifestaciones convocadas por Petro en Colombia: “Tienen el potencial de volverse violentas”
Según el secretario de Estado, el objetivo de la participación estadounidense es garantizar la estabilización y el control de la economía. Esta operación, según Rubio, se desarrollará en tres fases.