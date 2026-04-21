Banda del barrio Manrique, en Medellín, modificó un fusil traumático para que disparara munición de 9 milímetros

Durante un operativo realizado por la Policía Metropolitana contra la banda Los Rolex, una de las estructuras más reconocidas por los fleteos en Medellín y el Valle de Aburrá, las autoridades encontraron un fusil traumático que fue adecuado para que se convirtiera en un arma letal, pudieron disparar balas de 9 milímetros.
Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, luego de que las unidades encontraran esta arma de aparente menor letalidad, pero al hacerle el peritaje se encontraron con que la habían transformado y que cualquier disparo que saliera de la misma podría acabar con la vida de contra quien se atentara.