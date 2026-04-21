Banda del barrio Manrique, en Medellín, modificó un fusil traumático para que disparara munición de 9 milímetros

Durante un operativo realizado por la Policía Metropolitana contra la banda Los Rolex, una de las estructuras más reconocidas por los fleteos en Medellín y el Valle de Aburrá, las autoridades encontraron un fusil traumático que fue adecuado para que se convirtiera en un arma letal, pudieron disparar balas de 9 milímetros. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, luego de que las unidades encontraran esta arma de aparente menor letalidad, pero al hacerle el peritaje se encontraron con que la habían transformado y que cualquier disparo que saliera de la misma podría acabar con la vida de contra quien se atentara.

Según el reporte policial, a esta arma se le podía adecuar un proveedor para que pudiera disparar varias balas en una sola ráfaga, como lo haría en su función traumática. De hecho, en el operativo se incautaron dos proveedores y 20 cartuchos de 9 milímetros. “Este armamento sería empleado para el control de rentas criminales, acciones de intimidación y confrontaciones internas asociadas a esta estructura delincuencial”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana. Entérese: Asesinaron a quien sería el sucesor de “Mono Rolex” dentro de su carro en Aranjuez, Medellín La modalidad de modificar estas armas traumáticas para convertirlas en letales se ha vuelto cada vez más recurrente dentro de los grupos criminales, principalmente con la modificación de fusiles y pistolas para que puedan disparar balas de 9 milímetros convencional. Peritos de la Sijín Antioquia indicaron que la facilidad para hacer estas modificaciones tiene que ver con que estas, en su configuración original, reciben munición de 9 milímetros PAK (pistola de fogueo automática), que es un cartucho para pistolas de gas con alto nivel de ruido. El punto clave de estas modificaciones tienen que ver con que, a diferencia de las armas de fuego reales, las traumáticas no tienen ninguna restricción para su importación ni para su uso, lo que facilitaría el accionar de los grupos criminales y evadir los controles policiales.

Además del arma traumática modificada, la Policía incautó dosis de drogas que iban a ser comercializadas, entre otros espacios, en los alrededores de los entornos educativos del nororiente de Medellín. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA

Estas armas llegan procedentes de España, Rusia, Italia, Israel, EE.UU., Turquía y el Medio Oriente y se pueden adquirir por internet o en establecimientos legales en Medellín como armas deportivas y recreativas. Luego de que estas llegan, las armas pasan a manos de artesanos que ya conocen sus mecanismos para adecuarlas para que reciban las balas letales y no solo las establecidas para estas armas de fogueo, contando así con un arma letal que, en apariencia, pasaría cualquier control policial. Le puede interesar: Gobierno firmó decreto para regular las armas traumáticas Germán Antía, profesor de criminalística de Tecnológico de Antioquia, explicó que las personas que hacen las modificaciones de estas armas son quienes “tienen conocimientos en balística y en hoplología, la ciencia que estudia, entre otras cosas, el desarrollo de armas. A veces se trata de gente con estudios académicos, y en otros casos de artesanos empíricos”.

Lo que cogieron en este operativo

Además de este fusil traumático adecuado, las autoridades también capturaron a dos hombres, de 22 y 35 años, quienes pertenecerían a esta estructura delincuencial que le rinde cuentas al grupo delincuencial La Terraza, cuya base está en el nororiente de Medellín.