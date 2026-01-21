Entrenador de fútbol se habría aprovechado de deportistas para grabar pornografía infantil en Medellín

La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó cargos a Luis Fernando Palacio Sinisterra, entrenador de fútbol de 37 años en Medellín, señalado de producir, almacenar y distribuir material sexual que involucraría al menos a cinco menores de edad de entre 13 y 16 años.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación se desarrolló en coordinación con la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que ayudó a rastrear la transmisión de cerca de 60 archivos con imágenes y videos de contenido sexual infantil.
Le puede interesar: Este es el conductor borracho que arrolló a dos adultos mayores en Marinilla, Antioquia: lo mandaron a la cárcel
Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre el 11 de diciembre de 2024 y el 20 de julio de 2025, periodo en el que el procesado habría aprovechado su posición como entrenador para acercarse a adolescentes y generar un vínculo de confianza que, según la Fiscalía, derivó en la producción y circulación de material ilícito a través de plataformas digitales.