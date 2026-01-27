Atención | EPM anunció que adjudicó el total de sus acciones en UNE: ¿quién compró y cuánto pagó?

EPM este anunció el martes 27 de enero de 2026 que adjudicó a Millicom Colombia Holding SAS, empresa del Grupo Millicom, el total de sus acciones en UNE, en la Audiencia de Adjudicación realizada este mismo martes, de acuerdo con el proceso estipulado en el Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, según lo establecido en la Ley 226 de 1995. En la Segunda Etapa de este proceso de enajenación, EPM informó que recibió solo un Sobre para Precalificación, el cual, según la versión de la empresa, cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento. La Propuesta de Compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación, es decir, $418.741 por cada una de las 5.014.958 acciones, que representa un valor total de $2,099 billones.

Detalles de la adjudicación de acciones de EPM en UNE

EPM confirmó la aceptación de esta propuesta y adjudicó la totalidad de las acciones a Millicom Colombia Holding SAS, que ahora tiene 5 días hábiles, contados a partir de este miércoles 28 de enero, para realizar el pago de las acciones. Una vez que EPM valide y confirme que el dinero de la enajenación fue recibido, la Empresa solicitará a UNE que haga la inscripción de Millicom Colombia Holding SAS en el Libro de Registro de Accionistas. Con ello, se configurará la transferencia efectiva de las acciones y se dará por finalizado el proceso de enajenación. Hay que recordar que en la Primera Etapa del proceso de enajenación que estuvo vigente por dos meses, y que fue dirigido exclusivamente a los destinatarios de condiciones especiales, según lo establecido en la Ley 226 de 1995, EPM adjudicó 77 acciones a una vez nuevos accionistas, entre personas naturales y jurídicas.

Luego la empresa ofreció sus acciones remanentes al público en general y con ello inicio la Segunda Etapa del proceso de enajenación con la publicación del Aviso de Inicio de Segunda Etapa, el 30 de diciembre de 2025, el cual tenía por objeto reglamentar algunos aspectos de esta Etapa y,en particular, fije la fecha de la Audiencia de Adjudicación para este 27 de enero de 2026. EPM recalcó que en el marco de esta Segunda Etapa se cumplió el Proceso de Precalificación, en el que la empresa invitó a los Interesados en adquirir las Acciones Remanentes a ingresar a la Sala de Información, dispuesta en www.epm.com.co , para facilitar la labor de acceso, evaluación y análisis de la información de UNE y las reglas para llevar a cabo a dicha Segunda Etapa. El período de Precalificación estuvo vigente entre el 17 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. A través de la Banca de Inversión BTG Pactual, la empresa de servicios públicos contactó a 22 potenciales inversionistas para que accedieran a la Sala de Información y pudieran validar su interés por las Acciones de UNE, con el fin de buscar interesados en participar en la compra de las acciones durante la Segunda Etapa. Sin embargo, 21 de ellos no se presentan Sobre para Precalificación. Fue en esta etapa en la que EPM recibió solo el Sobre de Precalificación presentado por Millicom Colombia Holding SAS, el cual cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos, circunstancia que permitió que fuera confirmado como Inversionista Precalificado y pudiera presentar el Sobre de Oferta Económica en la Audiencia de Adjudicación. En todo este proceso, que no ha estado exento de polémica por quienes alertaban sobre riesgos en el patrimonio público de la empresa con dicha transacción, EPM aseguró que estuvo asesorada por expertos externos de “talla mundial y con amplia experiencia en este tipo de transacciones y en procesos de enajenación según lo establecido en la Ley 226 de 1995, con el fin de asegurar que el proceso de valoración y de venta de las acciones tuvieran todo el sustento técnico, jurídico y financiero que se requería.

¿A dónde irán esos recursos?