Atención | EPM anunció que adjudicó el total de sus acciones en UNE: ¿quién compró y cuánto pagó?

EPM este anunció el martes 27 de enero de 2026 que adjudicó a Millicom Colombia Holding SAS, empresa del Grupo Millicom, el total de sus acciones en UNE, en la Audiencia de Adjudicación realizada este mismo martes, de acuerdo con el proceso estipulado en el Reglamento de Enajenación de la Segunda Etapa, según lo establecido en la Ley 226 de 1995.
En la Segunda Etapa de este proceso de enajenación, EPM informó que recibió solo un Sobre para Precalificación, el cual, según la versión de la empresa, cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento. La Propuesta de Compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación, es decir, $418.741 por cada una de las 5.014.958 acciones, que representa un valor total de $2,099 billones.