Esté atento para que no caiga: así operan las estafas con supuestos trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín

Por esta razón, el funcionario hizo un llamado a las personas para que no ingresen a enlaces sospechosos ni suministren información personal a través de mensajes no verificados.

“Hemos recibido alertas sobre mensajes de texto allegados a ciudadanos a través de Whatsapp o redes sociales, donde delincuentes de forma fraudulenta suplantan a la Secretaría de Movilidad e invitan a ingresar a enlaces o links falsos para sustraer datos personales, o para hacer transacciones económicas de pagos de comparendos y hurtarles el dinero”, explicó el secretario distrital de Movilidad, Pablo Ruiz.

La alerta al respecto la lanzó la Secretaría de Movilidad de Medellín , con el fin de que no caigan más incautos en la trampa.

El modus operandi es que les indican a las personas que ingresen a enlaces falsos para efectuar las supuestas diligencias y de esta manera se roban sus datos personales con el fin de cometer estafas.

Mensajes fraudulentos que presuntamente vendrían de autoridades de tránsito y transporte le están llegando a la gente para instar a que se realicen supuestos trámites de tránsito.

La recomendación es verificar la información directamente a través de la página oficial del Simit. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

La recomendación es verificar la información directamente a través de la página oficial del Simit. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Igualmente, indicó que la forma segura de consultar y gestionar trámites relacionados con tránsito es ingresando directamente al sitio web oficial del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) (https://www.fcm.org.co/).

Esta página permite a los ciudadanos hacer trámites de forma virtual, como consulta de comparendos, verificar acuerdos de pago, validar el estado de multas y efectuar pagos en línea y de manera segura.

Ruiz reiteró que las entidades oficiales, como la que él dirige, no envían enlaces con cobros ni solicitan información confidencial por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

Además, invitó a quienes sufran este tipo de intentos de engaño reportar cualquier intento de fraude a través de la línea 123.

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La modalidad descrita se ha convertido en una especie de “plaga” que se ha extendido por varias ciudades del país. A finales del año pasado, justamente la Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó acerca de casos similares a los descritos en Medellín, en los cuales personas que se hacen pasar por supuestas empresas liquidadoras de multas de tránsito generan recibos falsos, con código QR, para estafar a los incautos.

Pero también se han visto casos relacionados con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en los que dan información de subastas judiciales de vehículos que en realidad no existen y que, se supone, hacen necesaria la consignación de un “case” para poder participar.

Igualmente, en octubre de 2025, la Alcaldía de Malambo emitió un comunicado de prensa dando a conocer que a habitantes de ese municipio del Atlántico y otros aledaños estarían llegando falsos correos electrónicos que resultaban apócrifos, informando de embargos de cuentas bancarias que no eran ciertos.

El llamado es a estar siempre alertas ante los timadores que cada día se inventan nuevas formas de engañar y apropiarse de los recursos de los demás.