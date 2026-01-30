Estilista fue asesinado por su propia pareja en Medellín: después del crimen, le habría robado hasta el televisor

La madrugada del 9 de noviembre de 2025 terminó en tragedia en el barrio El Socorro, ubicado en la comuna 13 de Medellín. Al interior de una vivienda fue asesinado un estilista y barbero de 55 años, cuyo cuerpo presentaba múltiples heridas con arma cortopunzante.

El propio hermano del estilista fue quien lo encontró sin vida, avisando a las autoridades. La perturbadora escena activó una investigación que hoy tiene tras las rejas a Kevin Andrés Sarmiento Garcés, señalado como el presunto responsable del homicidio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Sarmiento Garcés, de 24 años, habría sido compañero sentimental de la víctima. Testimonios aseguraron a las autoridades que, tras el ataque, el hombre salió de la vivienda del estilista llevando consigo un televisor, un bafle y un morral, dándose a la huida en un vehículo que pidió en una plataforma digital.

El presunto agresor fue capturado en el barrio Guayabal, en un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. En audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Durante la diligencia judicial, Sarmiento Garcés no aceptó los cargos, por lo que el proceso continúa en etapa de investigación.