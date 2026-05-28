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Evacuaron a 80 personas en el barrio Fátima de Medellín por posible riesgo químico: no hubo lesionados

Bomberos de Medellín activó el protocolo de riesgo químico y adelanta inspecciones para determinar el origen de la sustancia.

  • El Cuerpo de Bomberos de Medellín de la Estación Norte se encuentra atendiendo la emergencia. Foto: Edwin Bustamante Restrepo
    El Cuerpo de Bomberos de Medellín de la Estación Norte se encuentra atendiendo la emergencia. Foto: Edwin Bustamante Restrepo
El Colombiano
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hace 31 minutos
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Una emergencia por un fuerte olor químico obligó a evacuar preventivamente a cerca de 80 personas este jueves 28 de mayo en una clínica oftalmológica del barrio Fátima, en el suroccidente de Medellín.

Sobre las 3:00 de la tarde de este jueves 28 de mayo, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre un fuerte olor químico dentro de una clínica oftalmológica ubicada en el barrio Fátima, comuna 16 de Belén, en el suroccidente de Medellín.

Ante el reporte, unidades especializadas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudieron al lugar y realizaron la evacuación preventiva de las personas mientras se adelantaban labores de inspección y verificación del posible riesgo químico.

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La emergencia ocurrió en la calle 33 #66B-23, cerca del centro comercial Unicentro. Según el reporte oficial, cinco bomberos de la estación norte atendieron inicialmente la situación bajo el protocolo de “Riesgo Químico – inspección de olores o derrames”.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni afectaciones graves a la salud. Sin embargo, el equipo especializado continúa realizando mediciones y análisis para establecer qué tipo de sustancia generó el olor, si ocurrió algún derrame o si existe riesgo de contaminación en el sector.

¿Qué olores químicos son una señal de alerta?

Según las recomendaciones de gestión del riesgo y atención de emergencias químicas de la Alcaldía de Medellín, los olores fuertes, irritantes o inusuales pueden ser una señal de fuga, derrame o presencia de sustancias peligrosas.

Entre los olores considerados de alerta están un olor fuerte a gas, amoníaco, gasolina o solventes, thinner, químicos industriales, sustancias similares al cloro, humo con olor metálico o plástico quemado, olores irritantes que produzcan mareo, ardor en ojos o dificultad para respirar.

Las autoridades recomiendan no manipular recipientes sospechosos ni acercarse al sitio de origen del olor. También sugieren evacuar el lugar si el olor es intenso o genera síntomas físicos.

Es importante recordar que cualquier ciudadano puede reportar posibles riesgos químicos a través de la línea única de emergencias 123. Al momento de realizar el reporte, las autoridades recomiendan informar ubicación exacta, tipo de olor percibido, presencia de humo o derrames, síntomas presentados por las personas y si hay recipientes o materiales sospechosos en el lugar.

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En Medellín, Bomberos cuenta con equipos especializados en manejo de materiales peligrosos y atención de incidentes químicos, encargados de identificar sustancias y establecer medidas de contención y seguridad.

Por ahora, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las inspecciones técnicas para descartar cualquier riesgo para trabajadores, pacientes y habitantes del sector.

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