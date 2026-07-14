Comerciante murió en explosión de un depósito de cilindros de gas en el barrio París, de Bello

La muerte de este hombre se produjo el pasado fin de semana, luego de que los médicos de este centro asistencial agotaran todos los esfuerzos para intentar salvarle la vida con diversos tratamientos. La gravedad de las quemaduras hizo que su pronóstico fuera crítico desde el primer momento.

Con más del 60% de su cuerpo afectado por quemaduras de diversa gravedad, Deyson Andrés Padierna Puerta agonizó durante dos semanas en una cama del hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Sus lesiones fueron ocasionadas tras la explosión de un cilindro de gas dentro de un depósito en el barrio París, de Bello.

La emergencia que cobró la vida de Padierna Puerta, de 36 años, ocurrió el pasado 27 de junio dentro de la propiedad ubicada en la calle 20F con la carrera 75, en este barrio limítrofe con Medellín, luego de que se presentara una situación con una de las pipetas, que ocasionó la explosión.

Vecinos del sector trasladaron a este hombre al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, con quemaduras en el rostro, cabeza y parte superior. Por la gravedad de sus lesiones lo remitieron al Hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención especializada en el pabellón de quemados hasta su fallecimiento.

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En este mismo hecho, un hombre de 30 años resultó lesionado también con quemaduras y también fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, aunque sus afectaciones no fueron tan delicadas, de acuerdo con el reporte oficial.

Por su parte, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello acudió a la zona para atender las afectaciones generadas por la explosión de la pipeta y el posterior incendio, todo con el fin de evitar afectaciones a propiedades vecinas.

De acuerdo con sus redes sociales, este hombre se dedicaba a la comercialización de los cilindros de gas en esta zona de Bello y en las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 7 (Robledo), de Medellín, labor con la que había empezado desde hace unos cuatro meses.

Las autoridades investigan si la explosión que le terminó costando la vida a este comerciante se había presentado en el momento en que se disponía a sacar una de estas pipetas para entregarla a uno de sus clientes.

La muerte de Padierna Puerta fue lamentada por organizaciones de derechos humanos, como la Corporación Humanitaria Reencuentros, que a través de sus redes sociales dio sus condolencias a Gloria Emilce Padierna, familiar de la víctima y coordinadora de la entidad en la regional Antioquia-Chocó.

“Que el amor compartido, los recuerdos y el acompañamiento de quienes les rodean les brinden fortaleza para atravesar esta difícil despedida. Nos unimos a su duelo y elevamos un pensamiento de paz y consuelo para toda su familia”, indicó el mensaje de esta entidad.