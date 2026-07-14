Comerciante murió en explosión de un depósito de cilindros de gas en el barrio París, de Bello

Con más del 60% de su cuerpo afectado por quemaduras de diversa gravedad, Deyson Andrés Padierna Puerta agonizó durante dos semanas en una cama del hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Sus lesiones fueron ocasionadas tras la explosión de un cilindro de gas dentro de un depósito en el barrio París, de Bello.
La muerte de este hombre se produjo el pasado fin de semana, luego de que los médicos de este centro asistencial agotaran todos los esfuerzos para intentar salvarle la vida con diversos tratamientos. La gravedad de las quemaduras hizo que su pronóstico fuera crítico desde el primer momento.