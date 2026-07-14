Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Comerciante murió en explosión de un depósito de cilindros de gas en el barrio París, de Bello

La víctima agonizó dos semanas en un centro asistencial tras esta emergencia, registrada dentro de una vivienda, en la cual se almacenaban estos cilindros para su comercialización. Van cinco personas muertas por emergencias con gas.

  • Deyson Andrés Padierna Puerta, de 36 años, falleció tras dos semanas de agonía, luego de sufrir quemaduras en su cuerpo por la explosión de un cilindro de gas en un depósito en el que trabajaba, ubicado en el barrio París, de Bello. FOTOS: CORTESÍA
    Deyson Andrés Padierna Puerta, de 36 años, falleció tras dos semanas de agonía, luego de sufrir quemaduras en su cuerpo por la explosión de un cilindro de gas en un depósito en el que trabajaba, ubicado en el barrio París, de Bello. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

Con más del 60% de su cuerpo afectado por quemaduras de diversa gravedad, Deyson Andrés Padierna Puerta agonizó durante dos semanas en una cama del hospital San Vicente Fundación, de Medellín. Sus lesiones fueron ocasionadas tras la explosión de un cilindro de gas dentro de un depósito en el barrio París, de Bello.

La muerte de este hombre se produjo el pasado fin de semana, luego de que los médicos de este centro asistencial agotaran todos los esfuerzos para intentar salvarle la vida con diversos tratamientos. La gravedad de las quemaduras hizo que su pronóstico fuera crítico desde el primer momento.

La emergencia que cobró la vida de Padierna Puerta, de 36 años, ocurrió el pasado 27 de junio dentro de la propiedad ubicada en la calle 20F con la carrera 75, en este barrio limítrofe con Medellín, luego de que se presentara una situación con una de las pipetas, que ocasionó la explosión.

Vecinos del sector trasladaron a este hombre al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, con quemaduras en el rostro, cabeza y parte superior. Por la gravedad de sus lesiones lo remitieron al Hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención especializada en el pabellón de quemados hasta su fallecimiento.

Entérese: Tres niños llegaron de estudiar y encontraron a sus papás muertos en una casa en Rionegro, Antioquia

En este mismo hecho, un hombre de 30 años resultó lesionado también con quemaduras y también fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, aunque sus afectaciones no fueron tan delicadas, de acuerdo con el reporte oficial.

Por su parte, personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello acudió a la zona para atender las afectaciones generadas por la explosión de la pipeta y el posterior incendio, todo con el fin de evitar afectaciones a propiedades vecinas.

De acuerdo con sus redes sociales, este hombre se dedicaba a la comercialización de los cilindros de gas en esta zona de Bello y en las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 7 (Robledo), de Medellín, labor con la que había empezado desde hace unos cuatro meses.

Las autoridades investigan si la explosión que le terminó costando la vida a este comerciante se había presentado en el momento en que se disponía a sacar una de estas pipetas para entregarla a uno de sus clientes.

La muerte de Padierna Puerta fue lamentada por organizaciones de derechos humanos, como la Corporación Humanitaria Reencuentros, que a través de sus redes sociales dio sus condolencias a Gloria Emilce Padierna, familiar de la víctima y coordinadora de la entidad en la regional Antioquia-Chocó.

“Que el amor compartido, los recuerdos y el acompañamiento de quienes les rodean les brinden fortaleza para atravesar esta difícil despedida. Nos unimos a su duelo y elevamos un pensamiento de paz y consuelo para toda su familia”, indicó el mensaje de esta entidad.

Otras tragedias con gas

Las autoridades reiteran el llamado a la precaución al momento de manipular gas propano, bien sea en sitios de almacenamiento como en las viviendas, puesto que este combustible ha provocado otras cuatro muertes este año en Antioquia.

Le puede interesar: Qué tragedia: madre y sus tres hijos murieron, al parecer, tras inhalar un gas tóxico en su vivienda en medio de un corte de energía

La primera de ellas ocurrió el pasado 8 de febrero dentro de una vivienda del barrio Santa María La Nueva, en Itagüí, luego de que una situación originada en un fogón de gas le ocasionó la muerte a Jeimar Mateo López Serna, de 24 años, y María José González González, de 22.

Al parecer, mientras estaban cocinando, se quedaron dormidos, situación que provocó una humareda que asfixió a la pareja mientras se encontraban en su cama.

A esto se le sumó lo sucedido el pasado 14 de marzo en la vereda Los Pinos, de Rionegro, luego de que Katherine Burgos Sánchez, de 32 años, y Miguel Antonio Niquepa Sánchez, de 35, murieran intoxicados por cuenta de la fuga de un cilindro de gas dentro de su casa.

Para evitar este tipo de emergencias, las autoridades hacen el llamado a hacer una manipulación con todas las precauciones de estos cilindros de gas, además de verificar que la instalación se haga sin fugas y que estén bien cerrados.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué causó la muerte del comerciante de cilindros de gas en Bello?
Deyson Andrés Padierna Puerta falleció como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió tras la explosión de un cilindro de gas en un depósito del barrio París, en Bello. Permaneció hospitalizado durante dos semanas antes de morir.
2. ¿Cuántas personas resultaron afectadas por la explosión del cilindro de gas en Bello?
Dos personas resultaron lesionadas. Deyson Andrés Padierna Puerta sufrió quemaduras en más del 60 % de su cuerpo y falleció posteriormente, mientras que un hombre de 30 años también presentó quemaduras, pero con lesiones de menor gravedad.
3. ¿Cuántas muertes relacionadas con gas se han registrado en Antioquia este año?
Con el fallecimiento de Deyson Andrés Padierna Puerta, la noticia señala que ya son cinco las personas fallecidas en Antioquia durante el año en incidentes relacionados con gas propano.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos