Ya se sabe qué día será audiencia de imputación y podría ir a la cárcel el hermano de Daniel Quintero

El Consejo Superior de la Judicatura fijó para el 3 de agosto a las 2:00 p.m. la audiencia de imputación, en la que posiblemente se solicite medida de detención en un centro penitenciario contra el exconcejal de Medellín Miguel Quintero Calle –hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero–.

Para la imputación también están citados los ciudadanos Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García, así como la exsecretaria de Medio Ambiente Vanessa Álvarez Restrepo.

Los cuatro serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y el de peculado por apropiación a raíz del caso de corrupción entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

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