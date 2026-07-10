Expresidente Uribe anuncia que su hermano Santiago será trasladado a una guarnición militar, ¿por qué?

El expresidente Álvaro Uribe confirmó este viernes que su hermano Santiago Uribe fue trasladado a una guarnición militar, luego de que el Gobierno autorizara el cambio de lugar de reclusión del condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
La decisión se conoció un mes después de que Santiago se presentara voluntariamente ante una comisaría para cumplir la orden de captura emitida tras la confirmación de una condena de 28 años y tres meses de prisión por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Antioquia.
Hasta ahora, la única información pública sobre su situación de custodia había sido entregada por el propio exmandatario, quien informó que su hermano había acudido por sus propios medios a una comisaría para ponerse a disposición de las autoridades.
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Sin embargo, este viernes escribió en X: “En nombre de mi familia, agradezco al Gobierno Nacional que, no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano a una guarnición militar”.