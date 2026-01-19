“¿Que los ricos también lloran? Lo mismo decía Pablo Escobar”: alcalde Gutiérrez habla sobre declaraciones de MinSalud

Luego de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por las lágrimas del gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, en una rueda de prensa, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo comparó con Pablo Escobar, teniendo en cuenta que el excapo del Cartel de Medellín había usado la misma frase cuando perpetró una masacre de 23 personas en 1990.
El ministro Jaramillo dijo, tras conocer de las lágrimas del gerente de este centro asistencial, Luis Guillermo Arroyave, el pasado jueves, por las deudas que tiene el sistema de salud que no le ha permitido pagarle el sueldo a su personal, el jefe de cartera solo acotó a manifestar: “Los ricos también lloran”.