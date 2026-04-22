Se reanuda juicio: testimonio del bombero Misael Cadavid enredaría al exalcalde Daniel Quintero

El testimonio de Misael Cadavid permitiría dar un salto cuántico en el proceso penal que se lleva por la presunta corrupción que habrían sufrido el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y muchas esferas de la administración de Medellín entre los años 2020 a 2023, hasta el punto de comprometer la posible responsabilidad del exalcalde Daniel Quintero.
El caso específico en el que el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí está dando su versión se refiere a la celebración supuestamente irregular de seis contratos por casi 18.000 millones de pesos del AMVA con el mencionado cuerpo de socorro, entre los años 2021 y 2022.
En octubre del año pasado fueron capturados Cadavid, el exjefe de la misma organización bomberil, Elkin González, y la exfuncionaria del Área María Yaneth Rúa. Los cargos que les imputaron fueron peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos.
Le recomendamos leer: Indagan 15 posibles casos de corrupción en la alcaldía de Medellín: la información la dio el propio Federico Gutiérrez
Cadavid y Rúa fueron cobijados por medida de aseguramiento en un comienzo, pero posteriormente el primero quedó en libertad cuando le fue aceptada su colaboración dentro de la figura de un principio de oportunidad.