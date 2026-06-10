“No crean bobos a los colombianos”: Federico Gutiérrez reaccionó a la polémica por posible sanción contra Petro

La solicitud presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política desató una nueva controversia en el escenario político nacional. Una de las primeras reacciones fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien puso en duda el alcance de la iniciativa y sugirió que podría responder a una estrategia política del propio mandatario.

La polémica surgió después de que la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta radicara una petición de suspensión del presidente en relación con las reiteradas denuncias sobre su posible intervención en asuntos electorales.

Aunque algunos sectores interpretaron el documento como un paso hacia una eventual suspensión provisional del jefe de Estado, expertos en derecho constitucional han advertido que un escenario de ese tipo está lejos de concretarse.

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De acuerdo con los analistas, una eventual suspensión o destitución de un presidente requiere un complejo procedimiento que involucra varias instancias del Congreso. La actuación debe surtir primero un trámite en la Comisión de Acusaciones, pasar a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes y, posteriormente, ser estudiada por una comisión de instrucción del Senado antes de llegar a votación en esa corporación.

En medio del debate, Federico Gutiérrez publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la situación y lanzó una hipótesis sobre las motivaciones detrás de la solicitud.

“No crean bobos a los colombianos”, escribió el mandatario distrital, antes de recrear de manera irónica una supuesta conversación entre el presidente Petro y la representante Gloria Arizabaleta.

“Compañera Gloria, tengo una idea. Hay que dar un golpe a pocos días de las elecciones. Qué tal si proyectas una sanción en mi contra por participación en política, que además ha sido más que evidente, y que me suspendan del cargo de presidente de manera inmediata. Eso indignaría a nuestros seguidores y me vuelvo víctima del sistema, que sabes, eso me funciona muy bien”, escribió Gutiérrez en tono sarcástico.