Personería abre proceso por hecho de violencia que implicaría a funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín

El equipo de gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín se vio envuelto en una polémica en el Parque Bolívar, en el centro de la ciudad, luego de que fueran captados agrediendo a un hombre, de nacionalidad venezolana, que se encontraba a pocos metros de la Catedral Basílica Metropolitana. Según el registro audiovisual, los gestores de convivencia, vestidos con una camiseta azul y un pantalón caqui, interceptaron a un grupo de extranjeros que se encontraban en este parque, al parecer, vulnerando normas de convivencia.

Acto seguido, uno de ellos que estaría confrontando a uno de los servidores fue agredido, ante la mirada de los agentes de la Policía Metropolitana que estaban en el sector. Este extranjero quedó en el suelo, luego de lo hecho por este grupo de gestores. Ante esta polémica, registrada el fin de semana pasado, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “ciudadanos extranjeros (de nacionalidad venezolana) orinando y consumiendo droga en un parque de Medellín al frente de la Catedral y en presencia de niños y feligreses, además de insultar y agredir previamente a nuestros gestores por cumplir con su deber de solicitarles que no lo hicieran”. Entérese: Video | Indignación por grupo de “satánicos” que irrumpieron en la misa de la iglesia de San Francisco en Bogotá Luego de que este extranjero fuera reducido, con apoyo de la Policía Metropolitana fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) y se le impuso un comparendo por las conductas mencionadas por el secretario Villa Mejía.

El funcionario, incluso aseguró que tanto este hombre como otro venezolano implicado en los hechos contaban con antecedentes relacionados con perturbar el orden y la convivencia en otros sectores del centro de la ciudad.

Ante el comportamiento de estos funcionarios, desde algunos sectores los tildaron de “bandas facistas” o “parapoliciales”, situación que el secretario desvirtuó y hasta aseguró que se encuentran trabajando bajo el marco legal. Le puede interesar: La autopista Medellín-Bogotá lleva un mes sin peajes por el pésimo estado de la vía Pese a lo dicho por Villa Mejía, la Personería Distrital de Medellín anunció la apertura de un proceso contra estos servidores, indagando si se habría presentado un uso desproporcionado de la fuerza contra estos extranjeros. “Con la indagación previa se logrará determinar si existió la comisión de una presunta falta disciplinaria, así como la individualización de los servidores públicos que pudieran ser objeto de la Ley Disciplinaria”, expresaron desde el Ministerio Público.