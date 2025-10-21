¿Otro más? Imputan a directivo de Ruta N de la pasada administración

Este martes se surtió un nuevo proceso judicial contra otro directivo de una entidad Distrital ocurrido durante la pasada administración, que lo pone en el banquillo de los acusados
Durante la mañana de este martes se celebró la audiencia de imputación de cargos contra Héctor Iván Rendón Vélez –quien según su hoja de vida en LinkedIn desde 2013 laboraba en Ruta N; y desde 2021 hasta 2023 era el gerente de políticas públicas y cultura de innovación– y Luisa Fernanda Rendón Gallo, contratista de esta misma entidad.
