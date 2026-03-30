Así fue el accidente que le costó la vida a un bombero en un incendio en el noroccidente de Medellín

El cuerpo de bomberos de Medellín está de luto por la muerte de Iván Darío Posada Duque, de 34 años, quien desde niño soñó con ser bombero y que atendiendo un incendio falleció luego de que le cayera una losa encima. Ocurrió cuando intentaba salir de la propiedad ante la alerta de que en cualquier momento la estructura iba a colapsar. Todo comenzó a las 2:00 de la tarde del pasado domingo, cuando mediante una llamada a la línea de emergencias 123 informan de un incendio estructural en una casa ubicada en la carrera 63 con la calle 112, en el barrio Toscana, comuna 5 (Castilla), de Medellín.

Ante esto, hacen la remisión de la emergencia a las unidades de la estación de bomberos Libertadores, que se encuentra en el centro de Medellín, para que trasladen personal para sofocar el fuego de la propiedad, del cual se desconoce su origen. Para poder apagar el fuego, cuatro bomberos entraron a la casa, entre los que se encontraba Posada Duque. Cuando se encontraban en las labores, algunos bomberos comenzaron a notar que la estructura del segundo piso se estaba fracturando, por lo que de inmediato lanzaron la alerta a todos los que estaban dentro, que salieran para evitar cualquier peligro. Entérese: Incendio en Santo Domingo Savio dejó cuatro viviendas afectadas Sin embargo, pese al llamado de alerta, el tiempo fue insuficiente para que los bomberos evacuaran por completo la vivienda. Todo porque esa losa colapsó, cayendo sobre cuatro de las personas que estaban apagando el fuego, resultando todas lesionadas, en mayor o menor gravedad. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dos de los bomberos lograron salir con algunas lesiones leves de la propiedad y posteriormente “realizaron maniobras para asistir a su compañero que había quedado atrapado”.

Pero quien recibió todo el impacto de esta estructura fue precisamente Posada Duque, quien debió ser rescatado y con múltiples contusiones lo trasladaron de urgencia al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín.

Cuando lo ingresaron al centro asistencial, los médicos le hicieron la valoración correspondiente y se dieron cuenta que había llegado sin signos vitales, por cuenta de los golpes que sufrió en la cabeza y el cuerpo con esta estructura colapsada. En estos hechos los bomberos Harold Otálvaro Cardona, Jorge Hernán Pineda Hincapié, Julián Pablo Correa Parra también fueron trasladados a este mismo centro asistencial y se recuperan de las contusiones sufridas, ya que estas no comprometieron sus vidas.

Soñó con ser bombero

Según sus amigos, Posada Duque desde niño soñó con ser parte de un cuerpo de bomberos, tanto que desde sus primeros años formó parte de la academia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello. A medida que fue creciendo, se comenzó a vincular más de lleno con este cuerpo de bomberos hasta atender emergencias y participar en todos los procesos. Le puede interesar: Capacitan a miembros de organismos de socorro del Valle de Aburrá para rescatar fauna silvestre Hace una década se abrió una convocatoria para el Cuerpo de Bomberos de Medellín y después de ganarla, se integró al mismo, ya ejerciendo profesionalmente la labor que le apasionaba. Pero no solo fue reconocido como un bombero entregado por su labor, sino como una persona que amaba a su familia y que siempre se mantenía con una sonrisa.