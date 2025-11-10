Asesinaron a miembro de la comunidad LGBTIQ+ dentro de su casa en la comuna 13, de Medellín; le robaron varias pertenencias

El hallazgo de este cadáver se produjo el pasado fin de semana en la calle 48CC con la carrera 102, en el segundo piso de una vivienda ubicada en el barrio El Socorro , de la comuna 13 (San Javier), en el noroccidente de Medellín.

Con múltiples heridas de arma blanca , en el suelo de su habitación, un familiar halló el cuerpo sin vida de Leonardo Yulesmar Duque Gómez, un estilista de 55 años , a quien después de asesinarlo le robaron su televisor y otras pertenencias, en un hecho del que responsabilizan a quien actualmente sería su compañero sentimental.

Según se conoció, sus familiares al ver que este integrante de la población LGBTIQ+ no respondía las comunicaciones, ni por mensajes ni por llamadas, decidieron ir a su propiedad para saber qué había ocurrido y al abrir la vivienda la encontraron extrañamente desorganizada.

Ante esto, decidieron entrar y cuando llegaron a la habitación de Leonardo Yulesmar, se encontraron con que estaba tendido en el suelo, con varias heridas de arma blanca.

Además, al hacer el recorrido se dieron cuenta de que no estaba el televisor, ni un parlante pequeño, ni otros objetos de valor que tenía dentro de esta propiedad y que había conseguido fruto de su trabajo como estilista en este sector de la ciudad.

Los vecinos del sector aseguraron que horas antes del hallazgo vieron salir a un hombre de la propiedad, el cual ya habían visto en anteriores oportunidades, con el televisor, el parlante y un bolso oscuro.

Durante la inspección judicial, realizada por los agentes del CTI de la Fiscalía, se encontraron algunas evidencias que podrían dar claridad sobre el responsable de este asesinato.

Leonardo Yulesmar vivía solo hace cuatro años en la propiedad donde ocurrieron los hechos, luego de que su mamá falleciera, pero allí recibía visitas con frecuencia tanto de sus familiares como de algunas personas.

Indicaron los residentes de la zona que era una persona muy querida, respetuosa y muy servicial, que era entregada a su labor como estilista dentro de esta comunidad.