Atraco en ‘cargamontón’: cámaras captan cómo un anciano fue atracado en el centro de Medellín

La imagen de un hombre de avanzada edad que es despojado de sus pertenencias en el centro de Medellín y termina en el piso mientras forcejea con los ladrones se ha convertido en viral en redes sociales.

El video publicado por Denuncias Antioquia fue captado por una cámara de seguridad y muestra al hombre canoso y alto caminando por una calle congestionada y, aparentemente, se da cuenta de algo anormal porque trata de entrar a un local, pero es rodeado por cuatro personas.

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Entre los atacantes, a su derecha hay un hombre de camiseta negra, pantalón gris y gorra también negra; detrás, otro sujeto más acuerpado que el primero, de camiseta negra, jean claro y zapatos blancos, y a la derecha, una mujer de cabello largo azabache, termina de acorralarlo, y detrás de ellas hay otra que no es muy claro qué participación tiene en el “operativo” criminal.

El video devela cómo también hay un sujeto canoso arrodillado que le hace requisa por delante al geronte.