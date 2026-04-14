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Atraco en ‘cargamontón’: cámaras captan cómo un anciano fue atracado en el centro de Medellín

Esta modalidad y la del cosquilleo se convirtieron en cotidianas en la capital antioqueña, sobre todo alrededor de sitios turísticos.

  • Los ladrones rodean a su víctima y en segundos lo despojan de sus pertenencias. FOTO IMAGEN CAPTADA DE CÁMARAS
    Los ladrones rodean a su víctima y en segundos lo despojan de sus pertenencias. FOTO IMAGEN CAPTADA DE CÁMARAS
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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La imagen de un hombre de avanzada edad que es despojado de sus pertenencias en el centro de Medellín y termina en el piso mientras forcejea con los ladrones se ha convertido en viral en redes sociales.

El video publicado por Denuncias Antioquia fue captado por una cámara de seguridad y muestra al hombre canoso y alto caminando por una calle congestionada y, aparentemente, se da cuenta de algo anormal porque trata de entrar a un local, pero es rodeado por cuatro personas.

Le recomendamos leer: Se hacían pasar por vendedores de rosas para atracar en Medellín

Entre los atacantes, a su derecha hay un hombre de camiseta negra, pantalón gris y gorra también negra; detrás, otro sujeto más acuerpado que el primero, de camiseta negra, jean claro y zapatos blancos, y a la derecha, una mujer de cabello largo azabache, termina de acorralarlo, y detrás de ellas hay otra que no es muy claro qué participación tiene en el “operativo” criminal.

El video devela cómo también hay un sujeto canoso arrodillado que le hace requisa por delante al geronte.

El trance dura apenas unos segundos, durante los cuales a la víctima lo despojan no solo de lo que lleva en los bolsillos, sino de un pequeño morral gris, y debido al jalón pierde el equilibrio, trastabilla y cae al piso.

Luego, la banda se dispersa con toda tranquilidad, caminando como si nada hubiera pasado.

Finalmente, el hombre desconcertado y seguramente ya sin un peso en el bolsillo ni pertenencias, busca refugio en un almacén.

Lo peor es que se trata de una escena cotidiana, donde los más vulnerables son presas de los “dueños de lo ajeno” en el Centro y en otros sitios concurridos de la capital antioqueña.

Los ladrones suelen camuflarse como simples transeúntes o vendedores ambulantes, entre otras tretas para pasar inadvertidos.

Hace una semana, por ejemplo, la Policía aprehendió a dos hombres que hacían parte de una banda que se hacía pasar por vendedores de flores para cometer hurtos bajo la modalidad de “cosquilleo”.

También le sugerimos ver: Así fue la persecución de dos mujeres señaladas de escopolaminar turistas en el Parque Lleras de Medellín

En ese caso, los implicados fueron descubiertos a través de la red de cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín, desde donde las autoridades coordinaron un operativo relámpago en el que fueron capturados en flagrancia.

Las víctimas eran sobre todo visitantes de otras ciudades, de los que transitan en las áreas cercanas a los atractivos turísticos de la capital antioqueña.

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