Se incendió un apartamento en Belén (Medellín) con tres gatos y un perro en su interior

Rescate de mascotas y atención de heridos en la Loma de los Bernal

Según informaron los bomberos y el alcalde Federico Gutiérrez, por el fuego se evacuó todo el edificio. Sin embargo, en el apartamento donde se originó el incendio había tres gatos y un perro que fueron sacados por los bomberos.

Sin embargo, uno de los gatos no sobrevivió a las quemaduras y a la inhalación del humo y falleció.

Además, dos personas también tuvieron que ser atendidas por los médicos, pues estaban afectadas por la inhalación de humo. El mandatario local agregó que “las causas del incendio continúan siendo materia de investigación”.

En Medellín hay en promedio dos incendios en viviendas todos los días. Aunque la mayoría son de menor gravedad, las autoridades insisten en los llamados a tomar medidas de precaución para evitarlos. Desde el 2016 hasta la fecha, en la ciudad han fallecido por lo menos 27 personas por cuenta de incendios. De acuerdo con un estudio realizado el año pasado por Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (Anraci), en el que compilan cifras de los organismos de bomberos y gestión del riesgo del país, el 33% de los incendios estructurales que se presentan en ciudades como Medellín están relacionados con fallas y mal uso de las redes de energía. Vea en video: Incendios sin control en sur de Chile dejan 15 muertos y más de 50.000 evacuados La segunda causa detrás de los incendios estructurales en las ciudades, según el análisis de Anraci, tiene que ver con las estufas que dejan encendidas y descuidadas, lo que lleva a que se provoquen incendios por la comida quemada o por elementos que se limpian usando agua hervida. Esto ocurre en el 24% de los casos. Las veladoras, usadas principalmente para rituales religiosos dentro de las viviendas, representan el 5% de las causas de incendios, principalmente por el poco cuidado que se tiene, como ubicar veladoras sobre mesas de madera o plástico y dejarlas desatendidas hasta que se consumen.

¿Cómo prevenir incendios en casa? 5 medidas de seguridad vitales

La mayoría de los incendios domésticos en Medellín son evitables con hábitos sencillos. Según los expertos de bomberos, estas son las acciones que más salvan vidas:



- Revise las conexiones eléctricas: No sobrecargue los tomacorrientes con “multitomas” y evite dejar cargadores de celular conectados toda la noche. El 33% de los siniestros en la ciudad se originan aquí.



- Cocine con vigilancia: Nunca deje la estufa encendida si va a salir de la cocina o de la casa. Si el aceite se incendia, no use agua; tape la sartén con una tapa metálica para quitarle el oxígeno al fuego.



- Cuidado con las veladoras: Si usa velas por motivos religiosos o decoración, colóquelas siempre sobre platos de cerámica o metal, lejos de cortinas, y apáguelas antes de dormir.



- Mantenimiento de gas: Revise periódicamente que las mangueras de la red de gas no tengan fugas (puede usar agua con jabón para detectar burbujas) y que las válvulas cierren correctamente.



- Plan de evacuación para mascotas: Tenga un kit de emergencia cerca de la puerta con correas o guacales. En caso de humo, recuerde que el aire más limpio está cerca del suelo.



