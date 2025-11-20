Tras el entierro de alias Chom, presunto fletero asesinado, las autoridades inmovilizaron ocho motos vinculadas en robos en Medellín

Después del funeral de Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín decidieron realizar un operativo, puesto que a través de las cámaras LPR encontraron varias motos que estaban vinculadas a casos de hurtos en la ciudad. En este procedimiento inmovilizaron ocho de estos vehículos.
El operativo se realizó en los alrededores del barrio Villa Hermosa, en el oriente de Medellín, después de que se hiciera la misa exequial de este hombre, llamado entre su comunidad como el “fletero de fleteros”. Allí, con un camión, los uniformados interceptaron las motos que ya habían identificado mediante las cámaras de seguridad y, una a una, se la llevaron como parte de la investigación de los hurtos referenciados.