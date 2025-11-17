Vergonzoso: con fiesta y pólvora fue despedido alias Chom, señalado como el “fletero de fleteros” en Medellín

Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, falleció el pasado 11 de noviembre luego de agonizar en el Hospital San Vicente Fundación, donde era atendido luego de ser herido en medio de un hurto. Su despedida realizada en la Comuna 3 - Manrique, ha generado polémica en las redes.

Ignorando el antecedente del presunto integrante de una estructura criminal en el barrio Villa Guadalupe, cámaras captaron el momento de una alborada que había sido convocada a través de las redes sociales en el sector donde con globos, canciones y pólvora las personas salieron a las calles a despedir a Cano Gómez.

El “homenaje” dedicado a alias Chom, quien también era conocido dentro del mundo delincuencial como alias Botija, también incluyó músicos en vivo y se realizó entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.