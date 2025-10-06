A los perros “viejitos” de La Perla, 33 voluntarios les dieron amor y los sacaron a pasear durante un día

Hilda es una perrita criolla de 17 años que ya va a completar 16 en el centro de bienestar animal La Perla, toda una vida esperando a que alguien le pueda dar un techo y mucho amor. Sin embargo, este fin de semana, por un día, uno de 33 voluntarios la trató como si fuera su animal especial, sacándola a pasear, dándole paletas y comida y hasta jugando con ella. Así fue la jornada “Un paseo con los viejitos de La Perla”, una actividad en la que las 33 personas inscritas para participar de esta actividad llegaron a compartir con los caninos más longevos de este centro de bienestar. Hilda es la más “viejita”, pero no por eso la menos alentada para realizar todas las actividades en el rato que pudo compartir con alguien que la hiciera sentir como si tuviera un hogar.

Nora Luz Jaramillo llegó con su esposo y su hijo para participar de esta actividad, que se realizó en las instalaciones de La Perla, en el corregimiento Altavista. Allí pudo compartir con Hilda. “Es una experiencia muy bonita, porque pasamos en familia, con mi esposo y mi hijo, y vinimos a pasearla, le dimos agüita y nos pareció muy hermosa, cariñosa e inteligente. Los invitamos para que se unan a esta causa”. Pero en esta actividad no solo estuvieron los voluntarios dándoles un poquito de su tiempo y amor a estos animales. También participaron médicos veterinarios y etólogos que se encargaron de evaluar el bienestar físico y emocional de cada uno de ellos. En el caso de Hilda, los años no se le notan y es una de las más alentadas y aliviadas de La Perla. Entérese: Superman ayuda a los superhéroes de cuatro patas que buscan un hogar definitivo en Medellín Esta fue una oportunidad para los 347 animales de más de 10 años que fueron abandonados y que en La Perla cuentan con todo lo necesario para sobrevivir, pero esperando el calor de un hogar. De ellos, hay 116 que han cumplido más de 10 años dentro de este centro de bienestar, entre ellas Hilda, que llegó junto con sus crías, a las cuales sí adoptaron en el corto plazo, quedando ella sola y sin sus hijos.

“Queremos sensibilizar a la ciudadanía para que no abandonen a sus animales cuando envejecen. Los perros y gatos adultos son parte de las familias y necesitan compañía, atención y cariño hasta el final. También queremos invitar a adoptar con conciencia, que cada adopción sea una decisión pensada y en familia”, manifestó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral. Le puede interesar: Odie, el perrito que fue rescatado de las vías del metro hace 10 años, sigue esperando una familia que lo adopte Con estas iniciativas se busca continuar incentivando la adopción animal, ya que en La Perla hay 1.713 animales listos para salir de allí camino a una nueva casa. Cada mes se entregan 142 animales, lo que refleja el compromiso con la protección animal, pero ahora se le quiere dar prioridad a estos “veteranos”, ya que la predilección de los adoptantes son los más cachorros.