El brent sube un 10% y lo pone al borde de los US$100 por barril por conflicto en Medio Oriente

En medio de la nueva escalada militar en Oriente Medio, uno de los fantasmas que ronda a los mercados es si el petróleo volverá a tocar e incluso superar la barrera de US$100 por barril.
Tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que sacudieron al mundo el fin de semana y en los que murió el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, el crudo brent reaccionó con fuerza en las cotizaciones del mercado extrabursátil: primero alcanzó US$73 por barril, su nivel más alto en siete meses, y posteriormente escaló hasta US$80, con un alza cercana a 10% en cuestión de horas.
Pese a esto, el foco no está en el precio actual, sino en hasta dónde puede llegar en caso de que el conflicto se prolongue.
Le puede interesar: Irán cierra el Estrecho de Ormuz en Oriente Medio, la principal ruta mundial del petróleo