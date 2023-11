En un mundo donde el fútbol profesional a menudo parece inalcanzable para muchos jóvenes, este torneo emerge como una luz de esperanza, ofreciendo una segunda oportunidad a aquellos que no lograron dar el salto al alto rendimiento.

Sin embargo, el nuevo campeonato, que tendrá lugar en México en 2024 y contará con participación de equipos de varios países del continente, como Chile, República Dominicana, Venezuela, Argentina y el anfitrión México, se presenta como una nueva opción no solo para él, sino para una generación de talentos que brotan de los torneos barriales en lugares como Manrique, Barrio Antioquia, Doce de Octubre, entre otros.

Un nuevo chance

Le hizo caso a su mamá, se graduó y empezó a estudiar la tecnología en el Colegio Mayor. Tiempo después ingresó al equipo de esa institución académica, donde estuvo varios periodos. Allí recibió la invitación del entrenador para disputar los torneos de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), pero no pudo hacer parte del plantel debido a que tenía que realizar las prácticas de su carrera.

Meses después, con el sueño del fútbol lejano y enfocado en trabajar como programador en la empresa Administración y Negocios Nutibara, le llegó una segunda oportunidad.

“Veo mucho a los streamers como DJ Mario y The Grefg, que participan en la Kings League. En ese torneo me volví fan de un equipo llamado Últimate Móstoles. Y cuando Piqué anunció la creación de la edición Las Américas, a mí me entró la curiosidad de presentarme”, cuenta García.

Agrega que le gustaría ir a jugar a México y por eso llenó el formulario, hizo la prueba y la mandó.