Sueño lunar: los 26 niños paisas que anhelan ver el despegue de la misión Artemis II

Veintiseis niños de Medellín están haciendo ya su propia cuenta regresiva para el despegue del próximo cohete hacia la órbita lunar, pues esperan ser testigos de excepción de la misión Artemis, que busca el hito de llegar por segunda vez en la historia de la humanidad al satélite natural de la Tierra.
Por lo pronto, mientras que los astronautas hacen sus entrenamientos de rigor para mantenerse en buenas condiciones físicas y mentales, ellos y sus familias realizan ingentes esfuerzos con el fin de acabar de conseguir la plata para sufragar los costos que implica desplazarse de Colombia a Cabo Cañaveral, en La Florida, que es el sitio desde donde está prevista la salida de la nave espacial.
La fecha ya ha sufrido varios aplazamientos. Inicialmente estaba previsto que fuera en septiembre del año pasado, pero la tuvieron que postergar porque algunos detalles no estaban a punto y luego se barajaron otras posibilidades, para febrero o marzo de 2026, aunque de nuevo se presentaron problemas técnicos relacionados con fugas de helio en la nave.
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La semana del 16 al 20 de febrero los niños antioqueños y su profesora, Diana Lucía Restrepo, pensaron que por fin el plazo estaba próximo a cumplirse y se decía que podría ser el 6 de marzo, pero hubo un nuevo aplazamiento por el clima gélido que reinaba en el hemisferio norte.
La Nasa dijo que probablemente sería en otra fecha de marzo o abril y de eso están pegados los pequeños que aspiran a cumplir su sueño de ver en vivo y en directo un cohete gigantesco abandonando nuestro planeta para sumergirse en un destino que ha permanecido esquivo para los terrícolas desde aquel 20 de julio de 1969, cuando Neil Amstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, después de una aventura que había comenzado cuatro días antes en el Centro Espacial Kennedy, en La Florida.
Por supuesto, ese momento que mantuvo expectante a todo el planeta no lo presenciaron ellos ni sus padres, pero han crecido suspirando por la epopeya.
La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo. Luego vendría la Artemis III, en 2027 para probar los sistemas y capacidades operativas en la órbita baja terrestre y, finalmente, en 2028 aterrizaría en la superficie lunar con intención de sostener una presencia duradera.
Estos niños que irán a presenciar el próximo paso hacen parte del grupo Astrognomos, de la Corporación Festival Infantil de Poesía. Para esta incursión llevan todo un año en actividades como bazares, rifas, colectas y venta de libros.
“Algunos padres realizan tejidos, hacen tamales, bingos o venden helados para cubrir los gastos y que los niños tengan dinero para comprar recuerdos en Cabo Cañaveral”, apunta la profesora Diana.
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Están aferrados de alguna manera a un acto de fe, o dicho de otra manera le apuestan con todo a un sueño común hasta las últimas consecuencias, pues si bien la Nasa planteó como fecha más probable el 1 de abril (hasta ahora) para la aventura, tampoco descartan que, si existe algún percance, se tenga que postergar para mayo o junio. De cualquier manera, la suerte está echada, pues con tanta incertidumbre les tocó decidirse y compraron pasajes para viajar del 31 de marzo al 8 de abril próximo.
Si en ese lapso no se da el despegue, el plan B es un recorrido por el Visitor Complex del Centro Espacial Kennedy y el museo interactivo de la Nasa, ubicados en Caño Cañaveral (La Florida).
Los niños vienen de sitios tan disímiles social y geográficamente como el barrio Estadio, Campo Valdés, Calasanz, Caicedo, en Medellín, o Niquía (Bello).
Cada uno a su manera y a sus cortos años es un personaje bien particular, con vuelos intelectuales sorprendentes y grados de “engome” por los fenómenos siderales que rayan en muchos casos con la obsesión.
Benjamín Gómez, por ejemplo, tiene la que podríamos ver como una fijación. Su mamá, Lina Gallo, recuerda que desde los dos años de edad, apenas empezando a balbucear las primeras palabras, el niño decía que quería ser astronauta y que iba para la Nasa.
“Al principio pensamos que era un anhelo pasajero, pero él fue desarrollando más la idea. Ha sido muy autodidacta, le encanta la física y la óptica. Estuvo en el club Excalibur y en un semillero de astronomía en la Universidad de Antioquia”, cuenta ella.
Él, por su parte, relata que la primera que le mostró imágenes de la Tierras y la Luna fue precisamente ella, su mamá, y a partir de eso se le metieron esas ideas a la cabeza y al corazón, de manera que cada cumpleaños la decoración de las piñatas ha sido de forma repetida con estrellas, planetas y naves espaciales. Por supuesto la torta para cantarle el happy birthday también ha tenido motivos idénticos.
Mientras los otros niños de su edad vibraban con series como The Rain y Stranger Things, o videojuegos como Fortnite y Bawl Stars, los héroes de Benjamín eran Carl Sagan, el creador de la serie Cosmos, o Neil Amstrong y Buzz Aldrin, los primeros humanos en pisar la Luna. “Esto es muy inspirador”, dice él como si en vez de un niño de 12 años fuera un conferencista consagrado. Y en vez de películas de mangas veía documentales de National Geographic.
Benjamín tiene unos ojos inmensos y cuando habla de todo eso, se le vuelven como esferas a través de las cuales trasluce lo que hay en su mente, que no es poco, pues lo que comenzó como un divertimento infantil se volvió una inquietud intelectual hacia todo texto que se le aparece de física, astronomía e ingeniería.
Incluso, a su corta edad, ha escrito dos libros que permanecen inéditos: uno es de un astronauta que se aventura a orbitar la Luna y desciende en Marte. El segundo es de un científico que crea una máquina del tiempo para viajar al pasado, a los inicios del sistema solar, el origen de todo lo que conocemos.
–El año pasado su profesora de ciencias me decía que muchas veces él le enseñaba a ella porque se ha especializado tanto en el tema que les comparte sus conocimientos a los compañeros –apunta la señora Gallo.
Ahora está alucinado con el día en que, por fin, esté frente al cohete, viendo despegar la misión Artemis II.
–Es alucinante, emocionante –dice el niño que, por supuesto quiere ser astronauta e ingeniero aeroespacial para idear aparatos que sean capaces de mostrarle otros mundos en vivo y en directo, así como hoy lo hace la literatura.