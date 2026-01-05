“Interpondremos una acción de nulidad por extralimitación de funciones y falsa motivación”: Luis Peláez tras remoción del rector de la UdeA

Una semana después del anuncio que estremeció a la Universidad de Antioquia, la controversia sigue abierta y promete llegar a los estrados. La remoción de John Jairo Arboleda como rector, decidida por el Ministerio de Educación y avalada por el Gobierno Nacional, desató un fuerte rechazo en amplios sectores académicos y políticos, que ven en la medida una intervención injustificada en la autonomía de una de las universidades públicas más importantes del país. Entre los críticos está el diputado Luis Peláez, quien anunció que acudirá a acciones legales si se concreta el acto administrativo que oficialice el nombramiento de un nuevo rector.
Peláez señala que hubo múltiples inconsistencias a la hora de ejecutar la decisión, y que si bien en la UdeA hay asuntos a los que se les debe poner la lupa, el Ministerio se extralimitó en sus funciones y vulneró la autonomía universitaria.
Son dos las acciones que interpondría el diputado una vez abran los juzgados después de la vacancia judicial: acción de nulidad, por falta de legitimidad de la causa; y una acción de tutela por la violación al debido proceso e intromisión en funciones del Consejo Superior Universitario.
“El argumento de la inspectora y el argumento del Ministerio de Educación es básicamente que el rector hizo intromisión o no dijo la información necesaria, pero se contradicen, pues ella misma dice (la inspectora) que de la información que solicitó le han entregado el 90%, tanto es así que la puede contrastar. Y el otro 10%, según ella, no lo pudo evaluar porque estaba en un documento de Drive que pedía clave de acceso, que es algo habitual cuando se comparte ese tipo de archivos clasificados, pero tampoco solicitó la contraseña”, puntualizó Peláez.