“Interpondremos una acción de nulidad por extralimitación de funciones y falsa motivación”: Luis Peláez tras remoción del rector de la UdeA

Una semana después del anuncio que estremeció a la Universidad de Antioquia, la controversia sigue abierta y promete llegar a los estrados. La remoción de John Jairo Arboleda como rector, decidida por el Ministerio de Educación y avalada por el Gobierno Nacional, desató un fuerte rechazo en amplios sectores académicos y políticos, que ven en la medida una intervención injustificada en la autonomía de una de las universidades públicas más importantes del país. Entre los críticos está el diputado Luis Peláez, quien anunció que acudirá a acciones legales si se concreta el acto administrativo que oficialice el nombramiento de un nuevo rector. Lea más: “Petro es un gran usurpador que busca vulnerar la autonomía”: gobernador de Antioquia Peláez señala que hubo múltiples inconsistencias a la hora de ejecutar la decisión, y que si bien en la UdeA hay asuntos a los que se les debe poner la lupa, el Ministerio se extralimitó en sus funciones y vulneró la autonomía universitaria. Son dos las acciones que interpondría el diputado una vez abran los juzgados después de la vacancia judicial: acción de nulidad, por falta de legitimidad de la causa; y una acción de tutela por la violación al debido proceso e intromisión en funciones del Consejo Superior Universitario. “El argumento de la inspectora y el argumento del Ministerio de Educación es básicamente que el rector hizo intromisión o no dijo la información necesaria, pero se contradicen, pues ella misma dice (la inspectora) que de la información que solicitó le han entregado el 90%, tanto es así que la puede contrastar. Y el otro 10%, según ella, no lo pudo evaluar porque estaba en un documento de Drive que pedía clave de acceso, que es algo habitual cuando se comparte ese tipo de archivos clasificados, pero tampoco solicitó la contraseña”, puntualizó Peláez.

Otro de los puntos que mencionó el diputado, argumentando la falta de coherencia de la inspectora que lleva el caso, es que una de las quejas de ella fue que, al no disponer de una oficina privada en la Universidad de Antioquia no podía ejercer correctamente su misión, algo que Peláez catalogó como ridículo. “Primero dice que no le entregaban la información, luego dijo que era mucha y que no la ha podido investigar totalmente, que lleva solo 2 meses en la evaluación, pero que aquello que encontró le parece fulminante para que saquen al rector. Y que necesita más o menos 10 personas más para que continúen con la investigación, porque solo hay dos personas revisando. Es ilógico”, añadió.

El llamado de Luis Peláez al Ministerio de Educación es a revocar de manera unilateral el acto administrativo, pues si bien ya se designó a Héctor Iván García García como rector encargado de la Udea, aún no se ha dado el ultimátum de ejecutoriedad, por lo que la decisión podría revertirse. Además, dijo que lo que viene no será fácil para la institución ante los debates jurídicos, políticos y hasta electorales en los que quedó inmersa después del golpe del Gobierno Petro. “En nuestro departamento, la intromisión por parte del Estado ya se ha visto en varias instituciones: Comfenalco, Savia Salud y ahora, la Universidad de Antioquia, ¿entonces qué seguirá después? Puede ser el Politécnico, el Colegio Mayor, el ITM, el IDEA, la Fábrica de Licores de Antioquia. Nosotros no podemos permitir eso porque tenemos la autonomía suficiente. El Ministerio tiene asiento en el Consejo, pero no puede ser el Consejo mismo, no puede suplantar la voluntad de los estamentos de la Universidad de Antioquia”. Entérese: El nuevo rector encargado de la UdeA, ¿cuota de la exministra de Salud Carolina Corcho? Respecto al nombramiento del nuevo rector encargado, Peláez dice que no duda de sus facultades ni de su formación profesional, pues tiene gran respeto por todos los egresados y docentes de la UdeA, pero que lo más conveniente es que dé un paso al costado y no se posesione para ejercer un acto de resistencia que se traduzca en la elección democrática de otro rector, bajo los estamentos y los lineamientos de la misma universidad. Por su parte, este diputado de Antioquia espera que llegue el 13 de enero, fecha en la que vuelven a activarse los juzgados, para proceder con las acciones legales que considera acordes tras la decisión de remover al rector de su cargo, ¿o el Ministerio dará vuelta atrás?

