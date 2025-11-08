¡No hay derecho! Rescatan a dos niños que permanecían atados y encerrados en una vivienda de Medellín

Los dos menores de edad de sexo masculino y femenino, tienen 11 y 12 años de edad, según dijo Gutiérrez, quien añadió que “no hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel”.

La noticia fue dada por el alcalde Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X, en la cual también publicó las imágenes de la operación en la que integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia, sacaban a los menores de edad por la parte superior de unas paredes, al parecer de la casa donde estaban solos. “Esto es inaudito e inaceptable”, exclamó el mandatario local.

Dos menores de edad que permanecían amarrados y en condiciones de abandono en una vivienda de un barrio periférico de Medellín fueron rescatados por las autoridades este sábado, 8 de noviembre.

Ambos pasaron a protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de garantizarles condiciones de seguridad, además de propiciar el restablecimiento de sus derechos.

Gutiérrez fue reiterativo en el llamado a la ciudadanía para que no permanezca indiferente ante hechos de este tipo que denotan maltrato o negligencia por pate de los adultos que tienen la custodia de los menores de edad en la capital antioqueña. “Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos”, puntualizó.

El alcalde distrital no especificó en qué barrio se produjo el rescate, ni si las autoridades pudieron establecer contacto con los padres de los dos menores de edad.

Esta misma semana el país se conmovió al conocer conocer la historia de un niños de apenas cuatro años al que una joven pareja sometía a tratos indignos al dejarlo encerrado en una pieza, amarrado de pies y manos, debido a que era “hiperactivo”, mientras salían a trabajar. El menor de edad fue hallado por la Policía atado de pies y manos, con signos de desnutrición y con cicatrices de cortadas. Este hecho ocurrió en el municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca.

También le puede interesar: Casa por cárcel al padre que fue grabado golpeando a su hijo en una finca de Yarumal, Antioquia

Las autoridades recordaron que ningún tipo de violencia puede tener espacio o abrigo de impunidad, menos la que se ejerce contra los niños y niñas, por lo general, silenciada o legitimada socialmente. Muy por el contrario, actos de esta clase deben ser repudiados y reportados ante los organismos de protección respectivos.