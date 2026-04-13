En Medellín hay cinco marranitos en busca de hogar: ¿se le apunta a adoptarlos?

Carboncillo, Lola, Blanquita, Negrita y Cábala son cinco cerditos que están bajo la protección de la Alcaldía de Medellín y que están en la búsqueda de familias que les den su protección.

Estos ejemplares hacen parte de especies que antes vivían en condiciones de vulnerabilidad y que han sido rescatadas por la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal del Distrito.

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Normalmente son variedades de animales más comunes como perros y gatos, pero también llegan muchos caballos, vacas, conejos, gallinas, patos, cerdos y hasta piscos.

Estos son entregados en adopción con el fin de que tengan una segunda oportunidad de vivir una existencia más placentera y digna.

En la actualidad, además de Carboncillo, Lola, Blanquita y Negra, que son cerditos de la raza minipig, que no son usados para la producción de carne sino como mascotas, está también Cábala, que es una puerca vietnamita que ajusta ya alrededor de dos años esperando una ubicación. Además, se encuentran dos hámsteres.