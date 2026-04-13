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En Medellín hay cinco marranitos en busca de hogar: ¿se le apunta a adoptarlos?

Se trata de animales que no están destinados al consumo de carne sino al uso como mascotas. Fuera de eso hay otros animales listos para la adopción.

  • Los cerditos fueron rescatados de lugares donde padecían condiciones de vulnerabilidad. FOTO: ALCALDÍA
    Los cerditos fueron rescatados de lugares donde padecían condiciones de vulnerabilidad. FOTO: ALCALDÍA
  • Los minicerditos están bajo protección de la subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. FOTO: ALCALDÍA
    Los minicerditos están bajo protección de la subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Carboncillo, Lola, Blanquita, Negrita y Cábala son cinco cerditos que están bajo la protección de la Alcaldía de Medellín y que están en la búsqueda de familias que les den su protección.

Estos ejemplares hacen parte de especies que antes vivían en condiciones de vulnerabilidad y que han sido rescatadas por la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal del Distrito.

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Normalmente son variedades de animales más comunes como perros y gatos, pero también llegan muchos caballos, vacas, conejos, gallinas, patos, cerdos y hasta piscos.

Estos son entregados en adopción con el fin de que tengan una segunda oportunidad de vivir una existencia más placentera y digna.

En la actualidad, además de Carboncillo, Lola, Blanquita y Negra, que son cerditos de la raza minipig, que no son usados para la producción de carne sino como mascotas, está también Cábala, que es una puerca vietnamita que ajusta ya alrededor de dos años esperando una ubicación. Además, se encuentran dos hámsteres.

Los minicerditos están bajo protección de la subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. FOTO: ALCALDÍA
Los minicerditos están bajo protección de la subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. FOTO: ALCALDÍA

Cábala llegó a las instalaciones del Distrito luego de que su anterior familia la adoptara pensando que era una mini pig, pero esta creció más de lo que esperaban.

“Invitamos a la ciudadanía a abrir su corazón y a considerar la adopción de los minipig que hoy esperan un hogar, como una oportunidad para brindarles amor y cuidado. La adopción es un acto de compromiso que transforma vidas, no solo de los animales sino también de las familias que deciden acogerlos y ofrecerles respeto y protección”, expresó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral.

Desde enero de 2024, cuando comenzó la administración de Federico Gutiérrez, van 401 adopciones de animales de especies mayores y menores. Solo en 2024 se registraron 212 adopciones, en 2025 fueron 178 y en lo corrido de 2026 van 11.

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Quienes estén dispuestos a brindarles una mejor vida a estos animales que carecen de hogar pueden comunicarse a la línea 311 795 0799. Allí los orientarán sobre el proceso y los requisitos de adopción.

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